Zerbrechlich, aber faszinierend: Hinterglaskunst in Augsburg

Plus Nach langen Verhandlungen mit Geldgebern haben es die Augsburger Kunstsammlungen geschafft: einen Teil der bedeutenden Sammlung Steiner erwerben.

Von Richard Mayr

Manche mögen sie belächeln, weil heute Öl-Gemälde oder Zeichnungen höher im Kurs stehen. Wolfgang Steiner hingegen gehörte nie zu denjenigen, die die Hinterglaskunst nicht ernst nahmen. Als er vor 35 Jahren damit anfing, Hinterglaskunst zu sammeln, hatte er nicht die Volkskunst aus dem 19. Jahrhundert, sondern die große, damals aber auch vergessene Zeit der Hinterglasmalerei bis 1800 im Sinn. Er baute eine große Privatsammlung von Hinterglaskunst-Werken auf und nahm gleichzeitig auch noch einen weiteren Aspekt mit in den Blick - die Vorlagen für die Hinterglaskunst-Werke, sehr oft Stiche, die kursierten. In dieser Doppelung von Vorlage und Ausführung erscheint die Hinterglaskunst noch einmal in einem anderen Licht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

