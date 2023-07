Ausstellung

vor 17 Min.

Zwischenwesen in all ihrer Farbigkeit

Der Künstler Menno Fahl zwischen zwei seiner Skulpturen in seiner Ausstellung im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen.

Plus Menno Fahl zeigt im Kunstraum Leitershofen eine groteske Welt. Doch verweist sein kraftvolles Handwerk auch auf die Antike, die Renaissance und die Moderne.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Was nur sind das für Wesen, die da ihren Betrachtern mehr oder minder starr, aufrecht, signalhaft gegenüberstehen? Hier einäugig, da die Zähne zeigend, dort mit einem Dreizack als Hand? Der Kunstraum Leitershofen ist derzeit bevölkert von Mischwesen, Zwittern, Homunculi, körperlich gezeichneten Kreaturen: Eine wilde Frau begegnet einer hohen Dame, ein gestreifter Langer trifft auf einen Blau-Mann. "König, Dame, Columbine" - so der Titel der jüngsten Ausstellung gegenüber dem alten Pfarrhof - geben sich ein stark gemischtes, tatsächliches, also wortwörtliches Stelldichein. Das (scheinbar) Niedere paart sich mit dem (scheinbar) Hohen. Nicht nur die Renaissance und Hieronymus Bosch haben ihre Grotesken, diese sind auch in der zeitgenössischen Kunst zu Hause.

Was nur ist das für ein Künstler, der hier erkennbar schraubt und zimmert, klebt und kleistert, formt und färbt - zusammengenommen erkennbar handwerklich arbeitet an seiner figuralen Welt, die kaum dem Ideal des Makellosen, des naturhaft Vollendeten, des schlechthin Delikaten anhängt, sondern vielmehr auch aus Fund- und Bruchstücken Mensch und Maschine verknüpft, Para-Wesen schöpft, allesamt in ihrer Körperlichkeit deutlich gezeichnet? Dieser Künstler heißt Menno Fahl, wurde 1967 in Hannover geboren, war (Meister-)Schüler der Professoren Peter Nagel und Lothar Fischer und hat heute einen guten Namen als malender Bildhauer und bildhauender Maler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen