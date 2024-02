MTV Europe Music Awards werden in Manchester verliehen

Im letzten Jahr sollten die MTV EMAs eigentlich in Paris stattfinden. Wegen des Nahostkonflikts wurden sie damals abgesagt. Für dieses Jahr wurde ein neuer Austragungsort gefunden.

Der Musiksender MTV will seine Europe Music Awards (EMA) in diesem Jahr in der englischen Stadt Manchester verleihen. Die Verleihung sei dort für den 10. November geplant, teilten die Veranstalter mit. Da Musik das Herzstück von Manchesters umfangreichem Kulturerbe sei, werde die pulsierende Stadt eine herausragende Live-Show garantieren. Die Auszeichnungen werden seit 1994 verliehen.

Im vergangenen Jahr war die in Paris geplante Feier wegen des Nahostkonflikts vorsorglich abgesagt worden, nachdem sich in Frankreich Bombendrohungen gegen Schulen, Flughäfen und touristische Attraktionen gehäuft hatten.

2022 hatte die Veranstaltung in Düsseldorf stattgefunden - US-Musikerin Taylor Swift gewann damals gleich vier Preise. Erstmals seit zehn Jahren hatte die Vergabe der Auszeichnung damals wieder in Deutschland stattgefunden.

(dpa)