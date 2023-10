Das sind die Nominierungen für den Bayerischen Buchpreis

Am 7. November wird der Bayerische Buchpreis verliehen. Nominiert sind Belletristik, Sachbücher und Publikumslieblinge.

Der Bayerische Buchpreis wird am kommenden Dienstag, 7. November, ab 20 Uhr zum zehnten Mal verliehen – und wird live im Radio auf Bayern 2 übertragen. Was schon bekannt ist: Den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten erhält Florian Illies. Ansonsten gibt es in den Sparten jeweils Nominierte.

Belletristik Stephanie Bart „Erzählung zur Sache“, Teresa Präauer „Kochen im falschen Jahrhundert“, Deniz Utlu „Vaters Meer“.

Sachbuch Jan Philipp Reemtsma „Christoph Martin Wieland", Karl Schlögel „American Matrix", Florian Werner „Die Zunge".

Publikumspreis Ewald Arenz „Die Liebe an miesen Tagen", Ewald Frie „Ein Hof und elf Geschwister", Dörte Hansen „Zur See", Robert Seethaler „Das Café ohne Namen", Caroline Wahl „22 Bahnen".

Bei Belletristik und Sachbuch trifft eine dreiköpfige Expertenjury die letzte Wahl, beim Publikumspreis können alle mit abstimmen, noch bis zum 1. November im Internet unter bayern2.de/publikumspreis.