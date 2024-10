Netzwerk Tanz für junges Publikum bekommt Auszeichnung

Das Projekt «explore dance - Netzwerk Tanz für junges Publikum» erhält einen der begehrten Deutschen Tanzpreise - die Auszeichnung soll am Samstag in Essen überreicht werden. Sie ist mit 5.000 Euro dotiert. «Dieser Preis ist eine tolle Anerkennung für die intensiven Bestrebungen des Netzwerkes, Kinder und Jugendliche für die Kunstform Tanz zu begeistern», erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Das Projekt bekommt die Ehrung «für herausragende Entwicklung im Tanz». Das Netzwerk wurde 2018 gegründet, um Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum zeitgenössischen Tanz zu ermöglichen und damit eine Lücke im Kulturangebot in Deutschland zu schließen.

Mehr als 500 Vorstellungen im In- und Ausland

An dem Projekt sind die Städte Dresden, Hamburg, München und Potsdam sowie die dazugehörigen Länder beteiligt. Bisher wurden 34 Tanzstücke für junges Publikum produziert und in mehr als 500 Vorstellungen im In- und Ausland gezeigt.

Der Deutsche Tanzpreis wird vom Dachverband Tanz Deutschland bei einer Gala im Aalto-Theater Essen in drei Kategorien verliehen. Für «explore dance» geht die Ehrung an die vier Partnerinstitutionen: «fabrik moves» Potsdam, Tanz und Schule e.V. München, Tanzplan Hamburg und das Europäische Zentrum der Künste im Dresdner Festspielhaus Hellerau.

Sasha Waltz wird mit dem Deutschen Tanzpreis 2024 für ihr künstlerisches Schaffen ausgezeichnet, Dieter Heitkamp erhält die Ehrung für sein Lebenswerk

Der Preis wird für herausragende Entwicklung im Tanz verliehen. Foto: -/Europäisches Zentrum der Künste Hellerau/dpa