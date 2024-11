Kabarettistin Ines Procter erhält Kitzinger Schlappmaulorden

Die Kabarettistin und Mundartdichterin Ines Procter wird mit dem Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevals Gesellschaft (KiKaG) geehrt. «Eine echte Schlappmaulordensträgerin, die die Tradition des fränkischen Fastnachtshumors hochhält und weiterentwickelt», sei die Kabarettistin aus Erlabrunn (Landkreis Würzburg), teilte die KiKaG am Tag des Beginns der Faschingssaison zur Begründung mit.

Bekannt ist Procter nicht zuletzt durch ihre Auftritte als «närrische Putzfraa» bei der «Fastnacht in Franken». In der Rolle der resoluten Reinigungskraft bringt die 51-Jährige mit teils derben, teils hintergründigen Pointen in unterfränkischem Dialekt ihr Publikum zum Lachen.

Die «Fastnacht in Franken» ist die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken in Veitshöchheim bei Würzburg. Sie wird jedes Jahr um die Faschingszeit im Bayerischen Fernsehen übertragen und ist über Bayerns Grenzen hinaus bekannt. Auch bei der «Närrischen Weinprobe» in der Würzburger Residenz ist Procter regelmäßig im BR zu sehen.

Narrenkappe und lebenslange Ehrenmitgliedschaft

Die Unterfränkin ist bereits die 39. Schlappmaulordensträgerin der KiKaG. Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente mit dem Bronzeguss aus, die durch «eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort» in Erscheinung treten. Der einer Maske nachempfundene Orden wird traditionell zur Rosenmontags-Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft überreicht. Der Preis ist undotiert, dafür gibt es zusätzlich zum Bronzeguss eine Narrenkappe sowie die lebenslange Ehrenmitgliedschaft in der KiKaG.

Den Schlappmaulorden trugen bisher unter anderen die Politiker Markus Söder (CSU) Barbara Stamm (CSU), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gregor Gysi (Linke), aber auch Prominente jenseits der Politik wie der Komiker Michl Müller. Vor Procter hatte der Fürther Komödiant, Sänger und Schauspieler Volker Heißmann die Auszeichnung erhalten.