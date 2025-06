Merkel: Für Zivilgesellschaft in Israel eintreten

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Zivilgesellschaft in Israel den Rücken gestärkt. Ein großer Teil der israelischen Bevölkerung halte die Maßnahmen der Regierung «für nicht mehr richtig, für übertrieben, für zu weitgehend», sagte sie in Baden-Baden. «Und dass Ihr in diesem Israel weiter frei Eure Meinung sagen könnt, dass Ihr in einer Demokratie leben könnt, dafür werden wir uneingeschränkt eintreten.»

Man dürfe Israel nicht mit der aktuellen Regierung gleichsetzen, so Merkel. Auch sie sei früher mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in vielen, vielen Fragen nicht einer Meinung gewesen.

«Bei uns werden sich ziemlich viele auf die Seite der israelischen Opposition stellen», sagte Merkel auf die Frage einer Schülerin bei einer Preisverleihung. Doch auch die Zivilgesellschaft gehöre zu Israel, die Hamas und auch der Iran wollten auch sie vernichten, betonte Merkel. Daher könne man Kritik üben an dem, was dort passiere, und glaubwürdig für Menschenrechte eintreten. Und deshalb gehöre die Sicherheit aus ihrer Sicht zum Kern deutscher Politik.

Erfolgreichste Biografie der vergangenen zehn Jahre

Merkel wurde für ihre Memoiren mit dem erstmals verliehenen Ehrenpreis des Marktforschungsunternehmens Media Control ausgezeichnet. Ihr Bestseller «Freiheit» (Kiepenheuer & Witsch) war den Angaben nach das Buch des Jahres 2024/2025 und die erfolgreichste Biografie der vergangenen zehn Jahre.

Am ersten Verkaufstag im November seien mehr als 100.000 Exemplare verkauft worden. Das war laut Media Control ein Rekord im deutschen Buchhandel. Seither seien nahezu eine Million Exemplare in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgesetzt worden. Woche für Woche würden weiterhin Tausende der mehr als 700 Seiten dicken Werke verkauft.