"Kevin - Allein zu Haus" und "Apollo 13" im US-Filmregister

Macaulay Culkin als Kevin allein zu Haus, Tom Hanks als Astronaut und Arnold Schwarzenegger als Terminator sind nicht nur beliebte Filmhelden - sie sind jetzt auch im US-Filmregister zu finden.

Hollywood-Klassiker wie der Weihnachtsfilm "Kevin - Allein zu Haus" und das Weltraumdrama "Apollo 13" sind in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen worden. Insgesamt seien 25 Filme wegen ihrer kulturellen, geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung für die US-amerikanische Filmkunst ausgewählt worden, hieß es in einer Mitteilung der Nationalbibliothek in Washington. Dazu gehören unter anderem auch noch "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" und "12 Years a Slave".

6875 Filme seien aus der Bevölkerung vorgeschlagen worden, hieß es weiter. In das 1989 gegründete Register der Library of Congress sind nun schon 875 Filme aufgenommen worden, die besonders geschützt werden sollen.

(dpa)