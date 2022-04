Die Newcomer des Staatstheaters überzeugen

Plus Dieses Format überzeugt: Drei Tänzer des Staatstheaters Augsburg zeigen, dass sie auch als Choreografen die große Strecke meistern können.

Ballett-Karrieren währen nicht lang, die Jahre, in denen Tänzerinnen und Tänzern dieser Hochleistungskunst nachgehen können, sind begrenzt. Danach dieser Berufung treu zu bleiben, ist nicht für alle möglich. Das Augsburger Staatstheater hilft aber ein wenig und baut Brücken für diejenigen, die davon träumen, später einmal selbst zu choreografieren. „New Comer“ heißen diese Tanzabende in der Saison.