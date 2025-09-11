Mit der Ausladung von Lahav Shani erklärt ein Festival seinen Bankrott

Die Ausladung des Dirigenten Lahav Shani mitsamt seinem Orchester, den Münchner Philharmonikern, durch das Flanders Festival in Belgien ist ein verheerender Vorgang. Dem Israeli Shani, der auch Chef des Israel Philharmonic Orchestra ist, die Tür zuzuschlagen mit der Begründung, zur Klärung seiner Haltung „dem genozidalen Regime“ in Tel Aviv gegenüber „nicht in der Lage zu sein“, ist an Armseligkeit nicht zu überbieten. Eindeutiges beizubringen ist man nicht in der Lage, wohl aber dazu, eindeutige Fakten zu schaffen – für ein Musikfestival mit internationalem Anspruch eine moralische Bankrotterklärung.

Die Verantwortlichen in Gent machen sich damit zu Handlangern aktivistisch-einseitiger Positionen. Kein Wort in der Erklärung des Festivals darüber, dass eine islamistische Terrororganisation den gegenwärtigen Krieg im Gazastreifen ausgelöst hat und bis heute Politik mit Geiseln zu machen versucht. Und geradezu hohntriefend der Satz der Festivalleitung, man sei zutiefst überzeugt davon, dass Musik eine Quelle von Verbindung und Versöhnung sei. Mit der Ausladung Shanis und seiner Philharmoniker betreibt das Flanders Festival das Gegenteil von Brückenbau im Namen der Musik: Es betätigt sich als Abbruchunternehmen.