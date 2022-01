Das Verrufene zieht Bühnenregisseure Barrie Kosky an

Saftige Opernregie gefällig? Barrie Kosky liefert zuverlässig, echten Kunstgenuss gibt’s oft gratis dazu. In München kommt jetzt sein neuer Streich auf die Bühne.

In der farbenfrohen Schar heutiger Bühnenregisseure ist Barrie Kosky gewiss einer der buntesten. Obgleich bei ihm der doch nicht ganz so häufige Fall vorliegt, dass die nach außen vorgestellte Buntheit (Shabby Chic, lustige Hunde an der Leine) nicht das Grau einer mageren Künstlerbefähigung überdecken muss. Im Gegenteil, wo Kosky inszeniert – Oper zumeist, gelegentlich auch Schauspiel, und ab und zu ein wilder Mix aus beidem –, da schaut man hin, denn der Mann ist zwar nicht immer, doch immer wieder gut für tief Gedachtes, wahr Erkanntes. Für Schrilles freilich auch. Und Unterhaltung allemal.

Barrie Kosky, 1967 geboren, stammt aus Melbourne, die Großeltern waren jüdische Einwanderer aus Europas Osten. Zum Jüdischsein bekennt Kosky sich mit verblüffender Offenheit, gerne auch mit Witz. Und schon gar nicht hält ihn das davon ab, die Opern des Antisemiten Richard Wagner zu inszenieren. „Lohengrin“ in Wien, in Essen „Holländer“ und „Tristan“ legten nach der Jahrtausendwende wichtige Grundsteine seiner Karriere. Selbst vor Bayreuth, wo Hitler sich einst von Familie Wagner hofieren ließ, hat Kosky keine Scheu und packte 2017 den Stier bei den Hörnern, als er die als „deutscheste aller Opern“ apostrophierten „Meistersinger von Nürnberg“ meisterlich vielschichtig über die Bühne gehen ließ.

Als Intendant an der Komischen Oper hat Barrie Kosky die Tradition des Hauses belebt

Schon vor dem Ruf nach Bayreuth war Kosky in aller Munde, allerdings wegen anderer, wenngleich ebenfalls verrufener Kost, „leichte Muse“ genannt. Als Intendant der Komischen Oper Berlin hat er mit Verve die Vorkriegs-Tradition des Hauses als Tempel für Operetten und Revuen neu belebt. Statt Wagner und Verdi waren hier nun wieder Emmerich Kálmán und Paul Abraham und überhaupt die jüdische Berliner Kultur der 20er und frühen 30er angesagt. Koskys saftige, manchmal allzu krachige, in ihren besten Beispielen aber auch bewegende Inszenierungen machten Furore, die Auslastung des Hauses ging steil nach oben, 2013 wurde es zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt. Mit Ende der Spielzeit 2021/22 wird Kosky nun sein Intendantenamt abgeben, der Komischen Oper unter seinen Nachfolgern Susanne Moser und Philip Bröking jedoch als Hausregisseur verbunden bleiben.

In München inszeniert Kosky „Das schlaue Füchslein“ von Janáčeks

An zusätzlicher Arbeit wird es ihm nicht mangeln, längst gehört er zu den Stars des Metiers. Auch die Staatsoper in München hat ihn einmal mehr verpflichtet, am 30. Januar geht seine Inszenierung von Janáčeks „Schlauem Füchslein“ an den Start, ein Stück, in dem nicht nur Förster und Dörfler ihre Stimmen erheben, sondern auch die Tiere des Waldes. Hundeliebhaber Kosky hat allerdings schon verlauten lassen, dass er ohne Pelze, Tierschwänze und Tiermasken auskommen werde, denn: „Harmlos und süß ist hier nichts“, es gehe hier um das Tierische im Menschen und das Menschliche in den Tieren. Wenn Barrie Kosky das sagt, muss man es ernst nehmen.

