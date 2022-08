Bayreuther Festspiele

19:26 Uhr

Neuer Wagner-"Ring" scheitert krachend: Schafft Stimmiges, Kinder!

Ja wo sind sie denn, die Nornen? Nicht am angestammten Ort, sondern im Kinderzimmer. Szene vom Beginn der neuen Bayreuther "Götterdämmerung" mit Sephanie Müther (links) und Kelly God.

Plus Am Ende donnerte es Buhs: Bei den Bayreuther Festspielen ist die Neuinszenierung von Wagners "Ring des Nibelungen" durch Valentin Schwarz krachend durchgefallen.

Von Stefan Dosch

Spät am Abend Gewitter über Bayreuth. Es war abzusehen gewesen, so wie sich nachmittags die Wolken ballten über dem Grünen Hügel. Aber auch drinnen im Festspielhaus stand bereits nach dem Fallen des Vorhangs zum Ersten Aufzug der „Götterdämmerung“ das Barometer auf Tief. So kam es auch. Gegen 23 Uhr Blitz und Regen über den nach Hause eilenden Festspielgästen – Naturnachklang einer kurz zuvor dreinfahrenden Wutböe gegen den Regisseur Valentin Schwarz und sein Team. Massiv der Buhdonner gegen die Neuinszenierung von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“, wogegen die tapfer dagegenhaltende Fraktion der Applaudierenden zu keiner Zeit eine Chance hatte. Sichtlich enttäuscht zog Schwarz seine Mitstreiter, nachdem man sich ein paar Mal gezeigt hatte, wieder hinter den Vorhang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen