Wagner-Festspiele starten mit gefühlvoller Version von "Tristan und Isolde"

Bayreuths neuer "Tristan" schaut in den Himmel und in die Seelen. So gestaltet sich Roland Schwabs Inszenierung für die Eröffnungspremiere der diesjährigen Wagner-Festspiele.

„Tristan und Isolde“ gilt als Richard Wagners unbeweglichste Oper. Vier Stunden Musik und Gesang, doch wenig äußere Handlung. Wie geht man damit um? Der Regisseur Roland Schwab hat in seiner Neuinszenierung für die Bayreuther Festspiele den Stier bei den Hörnern gepackt und die strukturelle Leerstelle eben nicht mit allerlei szenischer Aktion gefüllt.

Regisseur Roland Schwab setzt bei "Tristan und Isolde" in Bayreuth auf das Innenleben der Figuren

Stattdessen folgt er Wagners musikdramatischem Konzept, das den Schwerpunkt auf die inneren Vorgänge der Protagonisten legt. Für Schwab bedeutet das, seiner Inszenierung nicht an einem konkreten Ort zu einer bestimmten Zeit anzusiedeln – gerade dadurch aber die allüberall und allezeit gültige Sehnsucht des Menschen nach dem Absoluten hervorzukehren. Der Bühnenbildner Piero Vinciguerra hat dazu ein visuell faszinierendes Bühnenbild geschaffen.

Auf den Inhalt des Stückes statt eine große Inszenierung setzt Roland Schwab bei "Tristan und Isolde". Foto: Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth, dpa

Ein halbrunder fensterloser Raum, der jedoch zwei große ovale Öffnungen im Boden und an der Decke hat, die einerseits den Blick freigeben auf ein tiefes, bewegtes Wasser, während oben der Himmel mit vorbeiziehenden Wolken bzw. der nächtige Sternenhimmel zu sehen sind – beide Außenräume Spiegelbilder der seelischen Vorgänge der beiden haltlos einander Verfallenen. Nur durch wenige Requisiten und Lichtveränderung ist dieser alle drei Aufzüge hindurch gleichbleibende Bühnenraum den jeweiligen Erfordernissen angepasst.

Ein stimmiges szenisches Konzept – in dem die Sänger in der Bruthitze des Festspielhauses Außergewöhnliches leisten. Auch wenn Stephen Gould mit der Intonation zu kämpfen hat, bringt er die heldische Seite doch mit der empfindsamen Seite Tristans überzeugend zusammen. Auch Catherine Foster besitzt als Isolde die vokale Statur, noch ein jedes Forte-Tutti das Orchesters zu überstrahlen, ohne dabei schrill zu werden, und besitzt dabei immer und gerade auch in ihrem Schlussgesang genügend Kontrolle für die Töne der Entrückung. Durchweg hervorragend auch die weitere Besetzung, allen voran Georg Zeppenfeld als schlicht betörend seine Bassstimme führender König Marke.

Nicht nur die Sängerinnen und Sänger sind bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth in Hochform

Und besser als der reichlich spät in die Produktion eingestiegene Markus Poschner kann man es als „Tristan“-Dirigent nicht machen: Viel orchestrale Transparenz und Zurücknahme, wo es den Sängern dient, aber auch dramatische Orchesterflammen, wo das Innenleben der Protagonisten in Aufruhr ist. Langer frenetischer Applaus am Ende dieser Eröffnungspremiere der Festspiele am Montagabend.

Lesen Sie dazu auch