Bayreuther Festspiele

20:00 Uhr

Wie Hagen von Siegfried das Töten lernt

Plus Mit dem vorletzten Abend von Wagners „Ring“-Vierteiler biegen die Festspiele auf die Zielgerade der Neuinszenierung ein. Auch der „Siegfried“ spart nicht mit Kuriositäten.

Von Stefan Dosch

Wenn das Wesensmerkmal von Serien, so wie das Streamingzeitalter sie versteht, vor allem dadurch bestimmt ist, dass der Zuschauer am Schluss der einen Folge schon ganz zappelig ist, wie es in der nächsten weitergeht, kann man dem neuen Bayreuther „Ring des Nibelungen“ die Formattauglichkeit nicht absprechen. Fragt man sich doch inzwischen von Aufzug zu Aufzug, ja von Szene zu Szene, was dem Regieteam um Valentin Schwarz als Nächstes an Neuerlichkeiten eingefallen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen