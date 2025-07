Bayreuths neue „Meistersinger“: Wo der Wettgesang zur Tierbeschau wird

Die Treppe, die aufwärts führt zur Kirche, ist steil, auf ihr heißt es, achtsam den Schritt zu setzen. Gut sichtbar warnt deshalb ein Schild mit dem Piktogramm eines purzelnden Männchens: Achtung, Sturzgefahr! Die Bayreuther Festspiel-Neuinszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“, in deren erstem Aufzug heuer besagte Treppe ein zentrales Bühnenelement darstellt, hat aber genau einen solchen hingelegt: einen saftigen Ausrutscher.

Es ist erklärte Absicht des Regisseurs Matthias Davids, einem Fachmann für Musicals, Wagners Oper als Komödie zu begreifen. Sich also bewusst in Gegensatz zu bringen zu Konzepten wie etwa den letzten Bayreuther „Meistersingern“, in denen Barrie Kosky über die Hauptfigur Hans Sachs alias Richard Wagner Gericht hielt im Ambiente der Nürnberger NS-Prozesse. Gewiss hat der Komponist sein Stück, in dem ein junger Ritter eine erstarrte städtische Singgemeinschaft aus ihrer Selbstgefälligkeit holt und obendrein noch ein Bürgertöchterlein freit, was der klügste der Meistersinger als Chance zur Auffrischung nicht nur in künstlerischer Hinsicht begreift, - gewiss hat Wagner seine Oper als musikalische Komödie verstanden. Doch hängt gerade den „Meistersingern“ eine besondere Rezeptionsgeschichte an, die mitzudenken als obligatorisch gelten darf. Und sind mehrere Figuren dieser Oper, vorneweg Hans Sachs und Sixtus Beckmesser, von einem Facettenreichtum, der weit über die Eindimensionalität komödiantischer Schwankgestalten hinausreichen.

Von der Janusköpfigkeit des Werks will die Inszenierung nichts wissen

Doch von der Janusköpfigkeit der „Meistersinger“, die sich noch an manchen anderem festmachen ließe, will die Inszenierung von Matthias Davids nichts wissen. Nichts von der persönlichen Tragik des alternden Sachs, der sich selbst hingezogen fühlt zur jungen Nachbarstochter Eva, eingedenk des aus der Tristan-Geschichte bekannten Schicksals von König Marke sich aber zum Verzicht entscheidet. Nichts auch von den Ursachen der Gewaltbereitschaft, die hinter Bürgerfassaden lauert und in der nächtlichen Prügelszene entlädt, deren besonderes Opfer der krittelnde „Merker“ Beckmesser ist.

Was Matthias Davids stattdessen vorführt, ist Unterhaltungstheater. Geradlinig wird der Plot ausgebreitet, reichlich szenisches Klein-Klein ist dazu da, Fragen nach innerpersonellen Prozessen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dafür halten die Gestaltformen des breitenwirksamen Musiktheaters fröhlichen Einstand auf der Bühne des Festspielhauses. Wann immer die (Chor-)Masse ins Geschehen kommt, geschieht dies bevorzugt mit den Bewegungsrepertoires der Revue (Choreografie Simon Eichenberger), und auch die Protagonisten sind nicht vor manch platter „Hergeschaut!“-Geste gefeit. Geradezu volksnah sind Kostüme (Susanne Hubrich) und Bühnenbild (Andrew D. Edwards) in der finalen Festwiesen-Szene. Eine riesige aufblasbare Gummi-Kuh überwölbt den Wettgesang um Eva, tunkt den siegreichen Auftritt des Walther von Stolzing, das schmähliche Scheitern des Konkurrenten Beckmesser in die Sphäre einer landwirtschaftlichen Tierbeschau. Das ist schlicht unterkomplex, lachhaft, wo doch eigentlich der Ernst aufscheinen müsste.

Bayreuther Festspiele: Sachs und Beckmesser, Seit‘ an Seit‘

An Beckmesser wird dann am Ende doch noch ein wenig avancierte Regie-Handschrift lesbar. Nicht so sehr, weil er zu Sachsens Sang von „deutscher Kunst“ der Gummikuh die Luft ablässt – obacht, Bedeutung! –, als vielmehr deshalb, weil Matthias Davids den hinters Licht geführten Werber in angeregtem Disput mit Sachs und somit versöhnt von der Szene abtreten lässt. Das kommt einer Aufwertung der rezeptionsgeschichtlich viel geschundenen Figur gleich, und Michael Nagy entspricht dieser Linie, wenn er den Merker zwar in den Bewegungen hibbelig, ihm sängerisch jedoch, zumindest auf der Festwiese, klangschönes Volumen beimisst.

Georg Zeppenfeld als Hans Sachs: Das ist auch in dieser Partie reiner Meistergesang. Wie er vom deklamatorischen Tonfall bis zum breiten Strömen die ganze Palette des Wagner-Singens verfügt, wie er im „Wahn“-Monolog die Stimmungswechsel der Figur zu zeichnen weiß, Verzagtheit, Zweifel, neue Hoffnung in vokale Farben zu transponieren versteht, wie er dabei über endlose Kraftreserven verfügt und auch nach fünf Stunden noch schlank und sonor zu bleiben vermag, das macht Zeppenfeld zum herausragenden Sachs-Interpreten. Auch wenn man sich hie und da noch ein klein wenig mehr Rollen-Bewusstheit über den tief geheimnisvollen Grund des Laufs der Dinge wünschen würde.

Der Chor schlägt über die Stränge

Immer wieder allerdings liegt Zeppenfelds mustergültige Wortverständlichkeit im Clinch mit Daniele Gattis oft allzu dichtem Klanggewebe. Und doch gehört das Dirigat zur Haben-Seite dieser Produktion, gibt Gatti dem vorzüglichen Festspielorchester treibende Tempi, dröselt kundig Wagners Orchesterdramaturgie auf. Der Festspielchor, wegen Bestandsreduzierung zuletzt in den öffentlichen Fokus gerückt: Zupackend wie immer, auch wenn im Schlussbild der Oper, als ob man sich gerade jetzt beweisen müsste, an purer Lautstärke über die Stränge geschlagen wird.

Christina Milsson, die den Mädchenton der Eva anrührend beherrscht, Matthias Stier als hell timbrierter, klar artikulierender David, Jongmin Park in der Partie des Pogner mit samtenem Bass, sie sind, wie auch das weitere Ensemble, glänzend besetzt. Einer aber strahlt dennoch heraus: Michael Spyres als Walther scheint, ähnlich wie Zeppenfeld, über das Geheimnis der Kräftevorhaltung zu verfügen. Wie der Tenor auch in der zweiten Preislied-Runde noch unangestrengt druckvoll ins obere Register zu steigen, dort die Stimme zu öffnen und Schmelz und Schimmer zu entfalten vermag, dies immer im Dienste der Wortbedeutung, das zeigt auch bei ihm den Meistersänger.

Premierenüblicher Jubel am Ende, der freilich, das war nicht zu überhören, nicht nur den musikalischen Interpreten galt, sondern auch dem Regieteam, dem nur wenig Missfallen entgegenschlug. Die neue Bayreuther „Meistersinger“-Inszenierung, kein Zweifel, trifft den breiten Geschmack.