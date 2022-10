Beatles-Sekretärin Freda Kelly in Augsburg: "Alles an ihnen hat mich fasziniert"

Plus Freda Kelly hat den Aufstieg der Beatles hautnah miterlebt. Sie kümmerte sich unter anderem um säckeweise Fanpost. Für eine Fotoausstellung war sie in Augsburg.

Sie war 16 Jahre alt, als sie die Beatles zum ersten Mal live sah. Im Cavern Club in Liverpool. 1962. Sie kam mit Arbeitskollegen zum Mittagessen und ahnte nicht, dass dieser Tag ihr Leben verändern würde. Denn wenig später bekam Freda Kelly den Job, von dem Millionen Mädchen träumten: Sie wurde die Sekretärin der Beatles.