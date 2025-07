Mit einem Telefonanruf das Museum erkunden: Das bieten die Führungen von „Bei Anruf Kultur“

Wenn Manuela Wagner diese außergewöhnlichen Museumsführungen gibt, diese Rundgänge der etwas anderen Art, dann versucht sie, ganz genau in Worte zu fassen, was sie vor ihren Augen sieht. „Ich versuche, das Gemälde erst einmal sehr plastisch zu beschreiben“, sagt die Kunstvermittlerin. „Die Wolken, die wie Wattebäusche wirken. Das knackige Obst in der Schale. Es geht darum, das alles bildhaft zu erzählen, das mögen die Teilnehmer.“ Denn die Menschen, die an dieser Führung teilnehmen, befinden sich nicht im selben Raum wie Wagner. Nicht einmal im selben Gebäude. Sie nehmen von zu Hause aus Teil – am Telefon. Die Leitung verbindet die Expertin, die vor den Bildern steht, erklärt, erzählt, mit Kunstinteressierten am anderen Ende des Apparats. Sie lauschen zu Hause auf ihrem Sofa oder am Kaffeetisch.

Führungen für das Ohr, für wen ist das Angebot gedacht? „Vor allem auch für Senioren, Menschen mit Sehbehinderung oder Gehbehinderung, weil für sie ein Museumsbesuch oft nicht leicht zu organisieren ist und sie manchmal auch nicht die finanziellen Mittel für Eintritt und Führung haben“, sagt Wagner. Sie leitet bei den Kunstsammlungen und Museen Augsburg die Kunstvermittlung – und ihr Haus hat dieses Konzept in der Corona-Zeit für sich entdeckt. Damals, als Museen in den Lockdown gehen mussten. Ideengeber und Organisator dieser Hör-Touren ist das Hamburger Projekt „Bei Anruf Kultur“. Mehr als 100 deutsche Museen machen mittlerweile mit.

Das inklusive Projekt „Bei Anruf Kultur“ ist 2021 ins Leben gerufen worden

Vor-Ort-Führungen für Blinde und Sehbehinderte gibt es an vielen Museen. Die Telefonführungen von „Bei Anruf Kultur“ gehen aber noch einen Schritt weiter – bis ins Wohnzimmer der Kunst- und Kulturinteressierten. Das inklusive Projekt haben der Blinden- und Sehbehindertenverein, einige Hamburger Museen und ein Büro für Inklusion während der Corona-Pandemie im Februar 2021 ins Leben gerufen. Der Gedanke: Wenn die Menschen nicht zur Kultur kommen können, kommt die Kultur eben zu den Menschen. Übers Telefon. Eine Chance für Menschen, die Kultur live erleben möchten, das aber aus verschiedensten Gründen nicht können, oder sich in großen Gruppen nicht wohlfühlen. Die Pandemie ist mittlerweile überstanden, das Projekt ist geblieben und gewachsen. „Aktuell sind es 111 Kulturanbietende, die bereits eine Telefonführung angeboten haben oder dies in naher Zukunft tun werden“, sagt Projektleiterin Melanie Wölwer der Deutschen Presseagentur.

„Für die Zuhörer ist das Angebot frei“, erklärt Manuela Wagner in Augsburg. Die kostenlosen Führungen werden von der Initiative Aktion Mensch und durch die Hamburger Kulturbehörde finanziert – mit jährlich etwa 105.000 Euro. Wagner hofft, dass diese Unterstützung bleibt. „Das Projekt ist, wie wir finden, auch noch nicht bekannt genug, vor allem nicht im Süden Deutschlands.“ Trotzdem, das Angebot sei sehr gut nachgefragt. Aus der Ferne, aus Berlin, aus Hamburg schalten sich Menschen zu, um sich durch das Museum in Augsburg lotsen zu lassen. Die erste Tour führte zu den Ursprüngen der Stadt: „Die Römer, das geht immer“, sagt Wagner. Die zweite Führung gab sie dann selbst, durch das Schaezlerpalais mit seinen Gemälden aus Rokoko und Barock.

Wie kommt das bei den Hörern von „Bei Anruf Kultur“ an?

Und wie kommt das an bei den Hörern? Die Saarbrückerin Gertrud Feld ist von Geburt an blind und ein Fan von „Bei Anruf Kultur“-Fan. Seit mehr als einem Jahr wählt sich die 61-Jährige regelmäßig ein. Sie ließ schon durch das Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg führen, über die Berliner Museumsinsel, durch die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. „Ich freue mich total, dass ich von zu Hause aus so viel hören und erleben kann“, sagt sie. „Ich entdecke immer etwas Schönes, Neues und Spannendes, was ich vorher nicht gewusst habe.“ Sie war über den Blindenverband Saarland auf die Hörführungen aufmerksam geworden, und ist auch gern bereit, für die Hörführungen zu spenden.

Für die Menschen am anderen Ende ist so ein Rundgang ebenfalls eine neue Erfahrung. „Ich habe schon Führungen für Menschen mit Sehbehinderung gegeben. Aber das hier ist für uns absolut ungewöhnlich“, sagt Manuela Wagner. „Dafür muss ich selbst die Kunstwerke ganz anders und neu betrachten.“ Bis zu 20 Personen lauschen in der Leitung, wenn sie spricht, das ist eine hohe Teilnehmerzahl – und für die Menschen in der Gruppe, die sie selbst nicht sehen kann, muss Wagner ein Gefühl entwickeln. Eine Herausforderung: „Wenn ich sonst im Museum, vor Ort eine reguläre Führung gebe, dann kann ich in den Gesichtern der Besucher lesen. Lieber noch länger an diesem einen Kunstwerk stehenbleiben? Lieber weitergehen? Interessiert es sie noch?“

Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg planen weiter

In Augsburg können die Kunstsammlungen und Museen auf die Unterstützung aus Hamburg bauen. Denn jedes Mal, wenn Wagner eine Telefonführung beginnt, kümmert sich ein Mitarbeiter von „Bei Anruf Kultur“ um die Technik. Zuerst sind die Hörer, die Teilnehmer stummgeschaltet und lauschen. „Aber nach 20, 30 Minuten machen wir eine Pause, damit die Zuhörer Fragen stellen können“, sagt Wagner. Und dann verhält es sich fast so wie bei einer üblichen Führung: Da gebe es jene, die nur horchen und schweigen. Die anderen aber stellen interessiert bis neugierig ihre Fragen aus der Ferne. „Es ist es dann auch nie still. So wünschen wir uns die Reaktionen.“

Die Anrufer schlendern in der Fantasie durchs Museum und machen sich ein Bild. „Dabei geht es, selbst wenn die Besucher nicht anwesend sind, auch um den Raum vor Ort. Das Knarzen der Böden, der Geruch von Malerei, wichtig ist bei solchen Führungen, Atmosphäre zu schaffen.“ In Augsburg sind die nächsten Führungen per Telefonanruf geplant, das Projekt läuft weiter. Die blinde Gertrud Feld empfindet solche Hörführung als große Bereicherung. Sie trinke dabei gern Kaffee und lausche gespannt. „Man geht immer schlauer raus, als man reingegangen ist.“ (mit dpa)

Info: Das komplette Angebot und Programm von „Bei Anruf Kultur“ bietet die Seite www.beianrufkultur.de und die Info-Telefonnummer 040/209-404-69. Nächste „Bei Anruf-Kultur“-Führungen bei den Kunstsammlungen und Museen Augsburg: „Augsburgs römische Geschichte“ am 9. September, um 16.30 Uhr.