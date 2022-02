Kenneth Branagh: Mit dem persönlichsten Film zum größten Triumph

Mit "Belfast" ist Kenneth Branagh siebenfach Oscar-nominiert. Zudem läuft sein "Tod auf dem Nil". Er ist in seiner Vielfalt ohnehin ein Glücksfall für das Kino.

Um das gleich am Anfang zu klären: Branagh spricht sich „bräno“. Warum man das wissen muss, den aus einfachen, irisch protestantischen Verhältnissen stammenden Kenneth mit jenem Nachnamen kennen?

Das wird nicht fragen, wer etwa die Verfilmung von Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ aus dem Jahr 1993 gesehen hat: mit einem wütigen Keanu Reeves, einem irrwitzigen Michael Keaton, einem edlen Denzel Washington … – und einer hinreißenden Emma Thompson, im Traumpaar mit dem Regisseur und Produzenten in der Hauptrolle selbst, ja, ihm: Kenneth B., Schattenstar im Hintergrund glänzender Superstars.

Kenneth Branagh kann Schauspiel und Regie, Shakespeare und Superhelden

Und damit genau in jener Dreifachfunktion, in der sein Wirken seit kurzem im Remake des Agatha-Christie-Klassikers „Tod auf dem Nil“ das Kino wieder mal bereichert. Dazu kommt eine weitere Dreierkombination, wenn er nun noch mit „Belfast“ auf den Leinwänden vertreten ist: Wieder Regisseur, dazu Drehbuchautor (was zugleich zwei der sieben Kategorien sind, in denen der Film für den Oscar nominiert ist; zudem als bester Film); vor allem aber, und das ist mal was Neues in dieser unfassbar vielseitigen, bald 35-jährigen Filmkarriere, spiegelt die Geschichte eines Jungen Ende der 60er in der nordirischen Hauptstadt seine eigene, nicht eben undramatische.

Der Vater (oft auf Montage abwesender) Bautischler, die Mutter Fabrikarbeiterin, ein älterer Bruder, der Junge fröhlich, alle bestens im normalen Leben eines Arbeiterviertels integriert – bis Kenneths Eltern beschließen, dieses echte Zuhause wegen des Bürgerkriegs zu verlassen. Stichwort IRA. Auch der heute 61-jährige Kenneth spürt, wie er sagt, dieses elementare, schockartige Verlustgefühl noch immer in Herz und Knochen.

Gewesen: Ein Traumpaar mit Emma Thompson. Geworden: Millionär

Aber sonst hätte er womöglich nie in dieses andere Leben gefunden. In der neuen Heimat, dem englischen Reading, machte „bräno“ eine Schauspielausbildung, spielte Theater … – wurde dann 1989 zum Wunderkind des europäischen Kinos mit „Henry V.“, schon in Hauptrolle und erstmaliger Regie. Und dann der ganze Rest zwischen Shakespeare in Serie und der Blockbuster-Regie mit Marvels „Thor“, Disneys „Cinderella“ und „Jack Ryan“-Thriller. Spielte Wallander und Hercule Poirot, bestürzend SS-Mann Heydrich, amüsant Harry-Potter-Schrat Lockhart, schräg einen „Wild Wild West“-Schurken neben Will Smith. Ein Ed Sheeran der Kinowelt. Und war mit Emma Thompson eben ein Traumpaar, echt jetzt! Aber bloß sechs Jahre lang, bis zur Scheidung 1995.

Dann war Kenneth mit Schauspielkollegin Helena Bonham Carter liiert, inzwischen ist er bald 20 Jahre mit Regiekollegin Lindsay Brunnock verheiratet – ein Leben in der Filmwelt: Mit einem Vermögen von nun mehr als 60 Millionen Dollar. Und, um das am Schluss auch zu klären, bald schon, jede Wette, von einem Oscar gekrönt. Bloß, wie bei den Golden Globes, nur fürs beste Drehbuch. Aber erstmals auf der größten Bühne der Welt gefeiert. Und zurecht.