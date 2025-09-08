Postkarte & Co.: Was sind die Bestseller in den Museumsshops?

Das Plätschern der Isar verstummt allmählich, wenn man den kleinen Geschenkladen des Deutschen Museums in München betritt. Die Tische sind ordentlich angerichtet. Die Produkte sortiert nach der jeweiligen Thematik. Aber es gibt auch einige, die mit dem Museum selbst weniger zu tun haben. Wie etwa Hundespielzeug. Das liegt daran, dass Geschenkeläden oft ihre eigene GmbH sind, und dementsprechend ihr Sortiment freier gestalten können.

Shopleiterin Sophie Jammes erklärt beim Schlendern durch den Laden, dass kreative Produkte sehr beliebt seien. Produkte, die es sonst so nicht überall zu kaufen gibt. Ein Bestseller sei ein Globus, der ganz ohne Strom funktioniert. Stattdessen wird er durch Magnetismus und Lichtenergie angetrieben. Fast genauso beliebt sei ein Lichtprojektor in Form eines kleinen Astronauten. Er projiziert einen sich bewegenden Sternenhimmel und Sternennebel, die ein Erlebnis in sieben verschiedenen, bunten Farben bieten. Erwachsene und Kinder mögen diese Produkte, ein Unterschied sei nicht wirklich zu sehen, sagt Sophie Jammes. Dauerbrenner im Deutschen Museum sind Postkarten mit Wackelbild und Postkarten mit Motiven von optischen Illusionen. Echte Hingucker. Und auch noch günstig.

Der Hit im Theatermuseum: ein Pixi-Buch

So manch eine Person, die sich dem Deutschen Theatermuseum nähert, bleibt abrupt stehen. Ist das ein Poster eines Riesen-Hühnchens im Schaufenster? Jein – bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Hühnchen als eine Frau im Kostüm. Um genau zu sein, ist es Fritzi Massary, eine österreichische Schauspielerin. Dieses Motiv sei als Postkarte ein waschechter Dauerbrenner, sagt Andrea Hauer. Die Pressereferentin des Deutschen Theatermuseums erklärt aber, dass ein gewisses Produkt noch viel beliebter sei: Das Pixi-Buch des Hauses. Diese Edition ist personalisiert auf das Museum und zeigt Objekte aus seiner Sammlung. Anfangs waren es eher Eltern, die es für ihre Kinder kauften. Nachdem aber eine Münchner Zeitung einen Bericht über dieses Büchlein schrieb, ist das Interesse förmlich explodiert. Nun meldeten sich regelmäßig Sammler und Großeltern. „Das ist total irre. Wir sind echt überrascht“, berichtet Andrea Hauer mit einem Lachen. Richtig erklären könne sie sich dieses Phänomen auch nicht. Sie vermutet aber, dass das Büchlein oft in Schultüten wandert, oder auf Reisen mitgenommen werden soll.

Icon vergrößern Das Pixi-Buch ist besonders bei Großeltern beliebt. Foto: Anabel Kufeld Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Pixi-Buch ist besonders bei Großeltern beliebt. Foto: Anabel Kufeld

„Ai, que lindo!“, staunt eine Touristin im Cedon Geschenkshop der Pinakothek der Moderne. In der Hand hält sie ein Gemälde von Wassily Kandinsky. Na ja - ein DIN A4 Poster davon. Poster von ausgestellten Gemälden seien sehr beliebt, bei Einheimischen ebenso wie bei Touristen. Nicht zuletzt wegen ihres eher niedrigeren Preises. Die Shopleiterin bringt eine Stange, an der Einkaufstaschen hängen, und erklärt, dass dieser „Easy Bag“ der wahre Bestseller des Ladens sei. Warum sich die faltbare Einkaufstasche einer solchen Beliebtheit erfreut, weiß sie selbst nicht. Sie vermutet jedoch, dass die fröhlichen Motive ein Grund sein könnten. Doch auch die Produkte, die visuell an die FLUX-Installation vor der Pinakothek angelehnt sind, erfreuen sich großen Interesses. Die meisten Produkte wären sehr schnell vergriffen gewesen, sagt die Shopleiterin und deutet auf die noch übrig gebliebenen Hefte. Ihre Gemeinsamkeit? Bunte, fröhliche Farben. Farben, die vielleicht einen Kontrast zum oft grauen Alltag bieten. An die Kindheit erinnern.

Ohne Van Goghs Sonnenblumen geht es nicht

„Albrecht Dürer und Madame de Pompadour-Produkte“ – ohne zu zögern fällt die Antwort auf die Frage nach den Bestsellern im Cedon Shop der Alten Pinakothek. Die Leiterin des Shops verweist auf die unzähligen Artikel im Sortiment, die von den beiden Künstlern inspiriert sind. Postkarten, Mousepads, Tabletts, auch Seife. Doch besonders populär sei der Dürer als Playmobil-Figur. Und das nicht bei Kindern, wie man im ersten Moment vielleicht annehmen könnte. Es seien fast ausschließlich Erwachsene, die ihn kaufen würden. „Sammler“, vermutet die Shopleiterin. Wegen der Sanierung der Neuen Pinakothek haben sie und ihr Team dessen Sortiment vorläufig übernommen. Und hier gibt es einen ganz klaren Bestseller: Van Gogh. Um genau zu sein, seine Sonnenblumen. „Alle Artikel mit diesem Motiv werden eifrig gekauft.“ Fächer mit Sonnenblumen-Muster, Pillendosen à la Sonnenblume, Sonnenblumen-Socken. Eine Besucherin erklärt, dass es nach einem Museumsbesuch fast schon dazugehöre, durch den Geschenkeladen zu schlendern. „Man muss ja nicht unbedingt was kaufen“, sagt sie mit einem Schulterzucken. Ein kleiner „Schaufenster-Bummel“ genüge meist schon. Und wenn dann doch ein Souvenir gefunden wird, das an den Besuch erinnere, umso besser.

Icon vergrößern Albrecht Dürer als Playmobil Figur ist ein Bestseller in der Alten Pinakothek. Foto: Anabel Kufeld Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Albrecht Dürer als Playmobil Figur ist ein Bestseller in der Alten Pinakothek. Foto: Anabel Kufeld

Weiter im Kunstareal erhebt sich die Glyptothek wie eine Miniatur-Akropolis am Königsplatz. Sobald die Eingangshalle betreten wird, ist das Aushängeschild des Museums sofort sichtbar: Der barberinische Faun. Die laszive Skulptur - die für viel Tuscheln und Kichern unter den Besuchern sorgt - schmückt auch den Einband des Bestsellers des Museums. Kein Wunder, dass viele Besucher den Katalog im Anschluss kaufen. Denn „Glyptothek München“ bietet einen Überblick über die gesamte Sammlung. Auch Broschüren würden oft mitgenommen werden, da sie viele Infos kompakt im Kleinformat zusammenfassen. Während Mitarbeiter Dietmar Hertrich über die Bestseller – inklusive historischer Hintergründe – spricht, deutet er auf eine Vitrine mit Skulpturen von Köpfen aus Gussmarmor. Diese Repliken werden trotz ihres hohen Preises gekauft. „Ab und zu kommt ein Aristokrat vorbei und will neue Deko“, sagt Hertrich mit einem Schmunzeln.

Icon vergrößern Der barberinische Faun ist das Aushängeschild der Glyptothek in München. Foto: Anabel Kufeld Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der barberinische Faun ist das Aushängeschild der Glyptothek in München. Foto: Anabel Kufeld