Die Ukraine als Vorbild für die zerstrittenen USA

Regisseur Sean Penn wollte einen Film über Wolodymyr Selenskyj drehen, dann brach der Krieg aus. In seiner Dokumentation "Superpower" schwingt auch Sehnsucht mit.

Auf zwei Coups konnte der künstlerische Leiter der Berlinale Carlo Chatrian in diesem Jahr besonders stolz sein: den Ehrenbären an Steven Spielberg und die Akquise von Sean Penns "Superpower". Die Auszeichnung an den größten US-Regisseur und -Produzenten unserer Zeit verlinkte das Festival in der Filmgeschichte und mit Hollywood, das in den letzten Jahren in Berlin kaum noch präsent war. Sean Penns Ukraine-Film wiederum gab dem Festival jenes politische Momentum, das die Berlinale im Gegensatz zum trägeren Konkurrenten Cannes immer wieder auszeichnet. Die Bilder und Worte der Ansprache Wolodymyr Selenskyjs während der Eröffnungszeremonie gingen um die Welt und "Superpower" wurde überall als absolutes "Hotpic" des Festivals gehandelt.

Am Anfang stand 2019 die Idee, über diesen TV-Komiker namens Wolodymyr Selenskyj einen Film zu drehen, der zunächst in einer Serie als Geschichtslehrer zum Präsidenten aufstieg, um dann tatsächlich selbst zum ukrainischen Staatsoberhaupt gewählt zu werden. Aber als das Team Ende 2021 zum ersten Mal nach Kiew reist, wird klar, dass es um mehr geht. Aus den Gesprächen mit Aktivistinnen des Euromaidan wird deutlich, was in der Kriegsberichterstattung danach verloren gegangen ist: Vor dem Krieg war die Ukraine eine aufstrebende demokratische Gesellschaft, in der es neben alltagspolitischen Frustrationen eine große Hoffnung auf Veränderung im Land gab.

Insgesamt sind drei kurze Gespräche mit Selenskyj in "Superpower" zu sehen

Ausgerechnet für den 24. Februar 2022, als die ersten russischen Raketen auf Kiew niedergingen, hatte sich Penn mit dem Präsidenten verabredet. Die Kamera wird Zeuge, wie der zivile Politiker über Nacht zum Befehlshaber für die Verteidigung seines Landes wird. Ein historischer Moment sicherlich, aber auch eine sehr knappe Filmszene, weil Selenskyj an diesem Abend Wichtigeres zu tun hat, als mit Sean Penn zu plaudern. Insgesamt drei kurze Gespräche sind in "Superpower" zu sehen, in denen man Selenskyj erlebt, wie man ihn seit einem Jahr als Medienpersönlichkeit kennengelernt hat: klar, fokussiert, zugewandt und von unnachgiebiger Entschlusskraft. Wer einen neuen Blick auf den Mann der Stunde erwartet, wird von "Superpower" enttäuscht.

Was der Film an Selenskyj zu wenig hat, hat er an Penn zu viel. Der Hollywood-Star und bekennende Politaktivist macht sich zum Ich-Erzähler, der das vornehmlich amerikanische Zielpublikum mit auf seine abenteuerliche Reise nehmen und für die ukrainische Sache gewinnen will. Penn ist eben doch mehr Schauspieler als Journalist und entdeckt im mutigen Kampf der Ukrainer etwas, das dem amerikanischen Volk abhandengekommen ist: ein geeinter Wille, die eigene Freiheit und Demokratie zu verteidigen. So schwingt in "Superpower" bei allen guten Absichten auch die Sehnsucht eines frustrierten Liberalen mit, dessen Land tief gespalten ist und die eigenen demokratischen Werte nicht mehr zu schätzen weiß.

In "Disco Boy" gehen die Bilder aus dem geschundenen Niger-Delta unter die Haut

Im Wettbewerb überzeugten am Wochenende vor allem "Disco Boy" des italienischen Regisseurs Giacomo Abbruzzese und Margarethe von Trottas "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste". Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski spielt in "Disco Boy" den weißrussischen Emigranten Alex, der in die französische Fremdenlegion eintritt. Ein Einsatz führt ihn ins Niger-Delta, wo eine militante Bewegung gegen die brachiale Ausbeutung von Natur und Mensch durch internationale Ölkonzerne kämpft. In einem nächtlichen Kampf tötet Alex deren Anführer. Zurück in Frankreich scheint der Geist des Getöteten von ihm Besitz zu ergreifen. Mit ungeheurer visueller Kraft erzählt Abbruzzese seine intime Geschichte von Tod und Schuld, die sich eindrucksvoll im weltpolitischen Nord-Süd-Konflikt verortet. Die Bilder aus dem geschundenen Niger-Delta gehen genauso unter die Haut, wie die Augen von Franz Rogowski, in denen sich wortlos ein ganzer Kosmos widersprüchlicher Emotionen eröffnet.

In "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" konzentriert sich Margarethe von Trotta auf die vierjährige Beziehung zwischen Bachmann und Max Frisch (Ronald Zehrfeld). Die beiden hatten sich im Sommer 1958 kennengelernt und wurden zum Brangelina-Paar der deutschen Nachkriegsliteratur. Dass die Beziehung kein gutes Ende nimmt, wird im Film von Anfang an klargestellt. Von Trotta zeichnet das Porträt einer Beziehung, die heute als "toxisch" eingeordnet würde. Was den souverän, aber nicht gerade innovativ erzählten Film zum Ereignis macht, ist Vicky Krieps. Es gibt viele Schauspielerinnen die Fragilität und Stärke spielen können. Aber Krieps gelingt es erneut, Fragilität als Stärke zu zeigen. Scheinbar mühelos macht sie ihre Figur transparent, ohne sie zu entblößen, zeigt Bachmanns Selbstbewusstsein und Brillanz und gleichzeitig deren emotionale Durchlässigkeit.