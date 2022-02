Rapper Colson Baker macht Megan Fox Liebeserklärung

Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, stellte auf der Berlinale seinen Film vor. Im echten Leben spielt seine Verlobte Megan Fox die Hauptrolle.

Der US-Musiker und Schauspieler Colson Baker hat seiner Verlobten Megan Fox auf der Berlinale eine Liebeserklärung gemacht.

"Es gibt einen echten Kristall in meinem Leben und der steht direkt neben mir", sagte der als Machine Gun Kelly bekannte 31-jährige Rapper nach der Premiere seines Films "Taurus". An seiner Seite stand die 35-jährige Schauspielerin, die er die meiste Zeit im Arm hielt. Baker spielt in dem Film einen selbstzerstörerischen Rapper, der einen Kristall bei sich trägt, an dessen Kraft er glaubt.

In den rund 120 Minuten hat er immer wieder mit seinem Ruhm, Drogen und vor allem sich selbst zu kämpfen. Baker erschien zur Pressekonferenz und zum roten Teppich mit Zigarette. Der Rapper erzählte, wie nah der Film an realen Ereignissen aus seinem Leben sei. "Es ist manchmal hart anzuschauen", sagte auch Megan Fox nach der Filmpremiere. "All die persönlichen Geschichten sind beängstigend zutreffend. Diese Dinge sind passiert, genau diese Worte haben seinen Mund verlassen."

