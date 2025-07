Stephen King-Verfilmung: "Life of Chuck" bringt die Gefühle zum Tanzen

Nach dem Erdbeben sind weite Teile Kaliforniens einfach weggebrochen und im Pazifik versunken. Im mittleren Westen der USA brennen die Wälder. Auf einer Straßenkreuzung tut sich ein riesiger Krater auf und verschlingt den Autoverkehr. Es ist nicht gut um die Erde bestellt in Mike Flanagans „Life of Chuck“ nach dem gleichnamigen Kurzroman von Stephen King.

„The Life of Chuck“ beginnt mit einem Weltuntergangs-Szenario

Seit vierzehn Monaten reiht sich eine Naturkatastrophe an die andere und allen wird langsam klar: Das ist es, das Ende der Welt. Der Lehrer Marty (Chiwetel Ejiofor) unterrichtet die Kinder in der Schule weiter und versucht ihnen im Angesicht der Apokalypse ein wenig die Poesie des amerikanischen Dichters Walt Whitman nahezubringen. Derweil erscheinen überall in der Stadt Werbetafeln. „Chuck Krantz! 39 wunderbare Jahre! Danke, Chuck!“ steht darauf. Auch im Fernsehen sind diese Werbeanzeigen zu sehen. Als der Strom ausfällt, leuchtet nur noch Chucks Konterfei in den Fenstern der Vorortsiedlung darüber der strahlende Sternenhimmel. Mit einem kurzen Grollen verpufft der Polarstern am Firmament. Ihm folgen der Mars und weitere Sterne. Und bald auch die Erde.

Mit einem verstörenden, aber ebenso spektakulär-poetischen Untergangsszenario beginnt „Life of Chuck”. Doch Regisseur Flanagan geht es nicht darum, sich ins Genre des Katastrophenfilms oder moderner Dystopien einzuordnen. Statt dröhnender CGI-Zerstörungsorgien zeigt der Film, wie die Menschen mit dem nahenden Ende umgehen, ihr Leben überdenken und eigene Prioritäten neu verschieben. Aber was kann nach der Auslöschung der Welt in 37 Kinominuten noch kommen?

Chuck wird an einem Hirntumor sterben

Eine Menge, denn Flanagan hat, ebenso wie King, seine Geschichte in drei Akte unterteilt, die in umgekehrter Reihenfolge erzählt werden. Und so spult „Life of Chuck” nach dem Untergang der Welt ein knappes Jahr zurück, in das Leben seiner ominösen Titelfigur. Der Bankangestellte Chuck (Tom Hiddleston) führt mit Frau und Sohn ein weitgehend unaufgeregtes Leben und ahnt nicht – wie die sonore Erzählerstimme aus dem Off kommentiert – dass er in neun Monaten an einem Hirntumor sterben wird.

Er ist in einer fremden Stadt auf einer Konferenz und schlendert am Nachmittag durch die nahegelegene Fußgängerzone, wo die Straßenmusikerin (YouTube-Star The Pocket Queen) gerade ihr Schlagzeug aufgebaut hat. Sie spielt sich mit ein paar lässigen Beats warm, als Chuck in seinem Anzug auf sie zugeht, die Aktentasche abstellt und mit ersten verhaltenen Schritten anfängt zu tanzen. Was nun folgt ist eine der begnadetsten Tanzszenen der jüngeren Filmgeschichte. Die Schlagzeugrhythmen und die Bewegung des Tänzers entwickeln sich zu einem euphorischen Flow, von dem sich bald auch eine Frau namens Iris (Violet McCraw) anstecken lässt. Ein magischer Kinomoment, in dem Flanagan das gemeinsame Glück von drei unbekannten Menschen, die sich in Musik und Bewegung begegnen, berückend ins Bild fasst.

Oma Sarah bringt dem Kind die ersten Tanzschritte bei

Im nächsten Akt reist der Film noch weiter zurück in die Chucks Kindheit, der als Waisenjunge bei seinen Großeltern aufwächst. Seine Oma Sarah (Mia Sara)ist es, die dem Jungen in der Küche zur Radiomusik die ersten Tanzschritte beibringt, während der Großvater Albie (Mark Hamill) ihn in die Kunst von Mathematik und Buchführung einführt. Es ist eine Kindheit, in der sich tragische Verluste, tiefe Zuneigung und die Freude am Tanzen zu einer melancholischen Melange vereinen.

Die widersprüchlichen Emotionen und Erfahrungen bilden die Grundlage für jenen innermenschlichen Kosmos, wie ihn Walt Whitman in seinem Gedicht „Gesang von mir selbst“ beschwört. „Ich bin groß, ich enthalte Vielheit“ heißt es da und diese Aussage ist auch das Mantra von Stephen Kings Kurzroman. Nachdem das Leben des einfachen Buchhalters Chuck vom Ende bis zum Kindheitstagen vorbeigezogen ist, erscheint auch der Weltuntergang zu Beginn des Films in einem anderen Licht. Denn, was hier so metaphorisch am Firmament implodiert, ist nicht „nur“ der große Kosmos mit all seinen Galaxien, sondern auch der ganz individuelle Kosmos eines einmaligen menschlichen Lebens, das zu Ende geht.

Das Wissen um die eigene Endlichkeit fass Regisseur Mike Flanagn in stimmungsvolle Bilder

In seiner Triptychon-Struktur gelingt es Flanagan Apokalypse, Momente größten menschlichen Glücks und die Melancholie um das Wissen der eigenen Endlichkeit stimmungsvoll in Bilder zu fassen. Flanagan, der sich mit „Das Spiel“ (2017), „Doctor Sleeps Erwachen“ (2019) und demnächst mit „Der Turm“ als King-Spezialist profiliert hat, ist in seinem Film sichtlich und erfolgreich um Werktreue bemüht und bringt Kings Vorlage emotional wie intellektuell auf der Leinwand zum Leuchten. Gleichzeitig dockt er an ein ganz gegenwärtiges Weltuntergangsgefühl an, dem er - ohne Banalisierungen - die Magie zwischenmenschlicher Glücksmomente entgegensetzt. Ein beeindruckender Film, der Gedanken wie Gefühle nachhaltig zum Tanzen bringt.