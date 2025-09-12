Bestsellercheck: Denis Scheck macht unter den Sachbüchern eine lahme Ente und Horizonterweiterndes aus

10
Michael Sommer und Stefan von der Lahr: „Die verdammt blutige Geschichte der Antike - ohne den ganzen langweiligen Kram“
Natürlich wissen die Autoren genau, dass die Geschichte der Antike keine Spur von langweilig ist – und erzählen deshalb extrem spannend von Mord und Totschlag, Triumphen des Despotismus und allzu seltenen Siegen der Demokratie. Ein vergnügliches Bildungsangebot, das die Gralshüter der Altertumswissenschaft, denen dies alles zu flapsig und populär ist, gern auf die Palme bringen darf. (C.H. Beck, 364 S., 26 €)
