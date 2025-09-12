Icon Menü
Bestsellercheck: Denis Scheck hat die zehn erfolgreichsten Sachbücher gelesen und urteilt kurz und knapp

Literatur

Bestsellercheck: Denis Scheck macht unter den Sachbüchern eine lahme Ente und Horizonterweiterndes aus

Dennis Scheck hat die zehn meistverkauften Sachbücher gelesen: Er entdeckt Vulgärpsychologisches, aber auch eine beeindruckende Frau.
Von Denis Scheck
    Denis Scheck
    Denis Scheck Foto: stock adobe
    10

    Michael Sommer und Stefan von der Lahr: „Die verdammt blutige Geschichte der Antike - ohne den ganzen langweiligen Kram“

    Natürlich wissen die Autoren genau, dass die Geschichte der Antike keine Spur von langweilig ist – und erzählen deshalb extrem spannend von Mord und Totschlag, Triumphen des Despotismus und allzu seltenen Siegen der Demokratie. Ein vergnügliches Bildungsangebot, das die Gralshüter der Altertumswissenschaft, denen dies alles zu flapsig und populär ist, gern auf die Palme bringen darf. (C.H. Beck, 364 S., 26 €)

