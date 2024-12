Lachen auf hohem Niveau: Denis Scheck kommentiert die Bestsellerliste

10) Natalie Mae: „The Kinder Poison“ (Deutsch von Michaela

Link, Leaf, 432 S., 23 €) Eine amerikanische Retorten-Romantasy über eine am Imposter-Syndrom laborierende Tierflüsterin, die in einer Welt voll Zauberei nur niedrige magische Fähigkeiten zu besitzen scheint. „Das war ein schrecklicher erster Eindruck“, sagt der Prinz am Ende des Romans zu ihr. „Du bist entführt worden, du bist erstochen worden, wir haben noch nichts zusammen gemacht, ohne mit Schmutz oder Blut bedeckt zu sein … Vielleicht gibst du mir eine zweite Chance?“ Ich jedenfalls musste keine Sekunde nachdenken.

