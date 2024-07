Messe Nürnberg erwartet 2024 einen Rekordumsatz

Die NürnbergMesse, eine der größten Messegesellschaften Deutschlands, erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 350 Millionen Euro. Das wäre der bisher höchste Umsatz in der Geschichte des Unternehmens, das 2024 sein 50-jähriges Bestehen feiert. Mit 315 Millionen Euro war der bislang höchste Umsatz im Jahr 2018 erzielt worden. Der Gewinn im Geschäftsjahr 2024 wird in zweistelliger Millionenhöhe erwartet, wie ein Sprecher sagte.

Das vergangene Geschäftsjahr schloss die Messegesellschaft den Angaben zufolge mit einem Umsatz von 265 Millionen Euro ab - der bislang zweithöchste Umsatz in einem ungeraden Jahr. Da viele Messen in zweijährigem Turnus stattfinden, sind die ungeraden Jahreszahlen traditionell die umsatzschwächeren. Auch das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 sei damit fast erreicht (285 Mio. Euro). Das Messegeschäft habe sich nach der Pandemie viel schneller erholt als gedacht und wachse erfreulich, teilte Unternehmenschef Peter Ottmann mit. Unter dem Strich stand 2023 ein Verlust von rund einer Million Euro.

Für das laufende Jahr stehen insgesamt 137 Veranstaltungen im Messekalender, darunter 68 in Nürnberg. Das von der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern getragene Unternehmen hatte zuletzt rund 1110 Beschäftigte.