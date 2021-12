Bildende Kunst

Frauen gewinnen immer mehr Einfluss auf die Kunst

Sie belegt gute bis vordere Plätze in drei Listen, die die Bedeutung von lebenden Künstlern und einflussreichen Menschen im Kunstbetrieb zu messen versuchen: die 1969 geborene Kara Walker aus New York. Bis 16. Januar 2022 widmet ihr auch die Frankfurter Kunsthalle Schirn eine große Ausstellung.

Plus Künstlerinnen erzielen zwar noch nicht so hohe Verkaufserlöse wie ihre männlichen Kollegen. Aber es gibt andere wichtige Kriterien für ihre zunehmende Bedeutung in der Szene.

Von Rüdiger Heinze

Als vor drei Wochen im New Yorker Auktionshaus Sotheby’s ein kleines Frida-Kahlo-Selbstporträt zum Aufruf kam, erwarteten sich Einlieferer, Auktionator und manche Marktbeobachter einen weltweit neuen Rekordpreis für das Kunstwerk einer Frau: rund 50 Millionen Dollar, am liebsten natürlich mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

