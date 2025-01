Polizei bittet um Fotos und Videos nach Brand an Silvester

Nach einem durch einen Feuerwerkskörper verursachten Brand in der Silvesternacht in Nürnberg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Feuerwerkskörper hatte einen Balkon und anschließend eine Wohnung in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Evakuierung des Hauses mit zwölf Bewohnern seien drei Beamte leicht verletzt worden. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Ein bislang Unbekannter soll den Feuerwerkskörper trotz eines dort herrschenden Böller-Verbots in der Innenstadt gezündet haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Die Beamten baten Stadtbesucher, die sich in der Silvesternacht in der Nähe der Fleischbrücke aufgehalten und Fotos oder Videos gemacht haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden. In der Silvesternacht galt in der Nürnberger Innenstadt an zahlreichen Plätzen ein Feuerwerksverbot - unter anderem an der Fleischbrücke.