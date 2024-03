"Dune: Part Two" erfolgreicher als erster Teil

Der zweite Teil des Science-Fiction-Epos von Regisseur Denis Villeneuve hat in den ersten Wochen fast 500 Millionen US-Dollar eingespielt - und damit mehr als der erste Teil.

Der Erfolg des Science-Fiction-Epos "Dune: Part Two" hält an und ist bereits größer als der des ersten Teils. Laut dem Branchenportal "Box Office Mojo" spielte der Film seit Kinostart weltweit bereits 494,7 Millionen US-Dollar (454 Millionen Euro) ein. Der erste bildgewaltige Teil (2021) von Regisseur Denis Villeneuve schaffte demnach weltweit ein Ergebnis von mehr als 400 Millionen Euro. Der zweite Teil von "Dune" kam am 29. Februar in die deutschen Kinos.

Der Stoff basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden. Villeneuve versammelte für seine Verfilmung viele Stars, darunter Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh und Austin Butler.

(dpa)