Südkoreaner feiern zehnjähriges Bestehen von BTS

Es gibt jede Menge Ausstellungen, Merchandise-Artikel, lila Licht und Briefmarken - die Boygroup BTS wird in Südkorea ganz groß gefeiert.

Zum zehnjährigen Bestehen der Boygroup BTS sollen das Rathaus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und andere Bauwerke zwei Wochen lang in Lila erstrahlen.

Unter dem Motto "BTS presents everywhere" (BTS überall präsent) werde in Zusammenarbeit mit der Stadt bis zum 25. Juni das Jubiläum gefeiert, teilte das Label Bighit Music mit. Die südkoreanische Post brachte zum Band-Jubiläum Briefmarken heraus.

Außer dem Rathaus sollen laut Angaben der Stadt unter anderem auch der Dongdaemun Design Plaza und Brücken über dem Fluss Han lila beleuchtet werden. Lila gilt als Symbolfarbe der Gruppe, die derzeit eine musikalische Auszeit nimmt. Zwei ihrer Mitglieder leisten ihren Militärdienst ab, die anderen fünf müssen ihn bald antreten.

BTS gelten als die derzeit erfolgreichste Musikformation der südkoreanischen Popmusik - dem sogenannten K-Pop. Mit Hits wie "Dynamite" und "Permission to Dance" hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Im Juni 2013 veröffentlichten J-Hope, Jin, RM, Jimin, Jungkook, Suga und V ihre Debütsingle "No More Dream".

Zum BTS-Jubiläum sollen in ganz Seoul auch Ausstellungen und Marketingveranstaltung für den Verkauf von Merchandise-Artikeln stattfinden. Die Gruppe habe eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Attraktionen der Stadt weltweit bekannt zu machen, teilte die Stadtverwaltung mit. "Der Auftritt der Gruppe jedes Jahr in Werbeclips der Stadt hat die Tourismusindustrie von Seoul gestärkt."

(dpa)