Laut und lustig: Narren feiern Rosenmontag

Mit bunten Umzügen und Partys steuert die schwäbisch-alemannische Fastnacht am Rosenmontag auf ihren Höhepunkt zu. Tausende Narren werden heute (8.00 Uhr) etwa in Rottweil zum Narrensprung erwartet. Zur Freude der Narren sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sonnenschein mit Temperaturen um die neun Grad voraus.

Etwa 4000 Hästräger hüpfen und tanzen jedes Jahr durch die älteste Stadt Baden-Württembergs und vollführen mit ihren Stangen wilde Sprünge. Regelmäßig verfolgen etwa 15 000 Zuschauer nach Angaben der Stadt das Treiben - auch bei Regen.

Narren, die es nass mögen, kommen am Mittag (13.00 Uhr) in Schramberg (Kreis Rottweil) auf ihre Kosten: Bei der «Da-Bach-na-Fahrt» fahren sie mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Dutzende Teams müssen extra eingebaute Holzrutschen im Fluss überwinden und dabei möglichst trocken bleiben. Sonst drohen ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden. Die Tradition lockt jährlich Tausende Besucher in die Schwarzwaldstadt.