125 Jahre Bertolt Brecht: Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz

Von Jonathan Lindenmaier Artikel anhören Shape

Vor 125 Jahren wurde Bertolt Brecht in Augsburg geboren. Was las er am liebsten? In welcher Augsburger Firma arbeitete sein Vater? Hier können Sie ihr Brecht-Wissen unter Beweis stellen.

Lesen Sie dazu auch Bertolt-Brecht-Jubiläum Die Geburt eines Dichters: Ein Baby bei Brechts



Augsburg Vorglühen für das Brechtfestival: Auf ein "Bier mit Bert" mit dem Staatstheater



Augsburg Vorglühen für das Brechtfestival: Auf ein "Bier mit Bert" mit dem Staatstheater

