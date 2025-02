Hennanacht in Oberhausen: das Stationenstück „Importbräute – Mein Schleier, das Henna und ihre Tränen“

Die Spannung auf dem Trottoir vor Trachten-Huber steigt. 60 Gäste warten auf ihre Abholung zu Merves Hennanacht. Freundliche Führerinnen und ein freundlicher Führer teilen sie in Gruppen. Erst wird gelaufen, durch die Gassen Oberhausens, entlang der Ulmer Straße, schließlich in eine unterirdische Turnhalle. In den Cafés und Brautläden lernt man die Dorffrauen der Braut, den Vater des Bräutigams (Karoline Stegemann) und die Mutter der Braut (Elif Esmen) kennen. Eine Freundin von Merve hantiert beim Frisör Modex aufgeregt mit einem Berg an Schminksachen. Die große Nacht steht bevor, sie ist die letzte im Kreis der eigenen Familie und Freundinnen. Ein emotionsgeladenes letztes Event, aufgepumpt mit Erwartungen. Die junge Frau wird in die Familie des Bräutigams entlassen, nimmt Abschied von ihren Leuten, oft auch vom Dorf, sogar ihrem Land. „Lassen Sie sich gehen! Genießen Sie den Abend“, ruft die Frau im Glitzerkleid. Verwundert mustert sie die Daunenjacken und Winterschuhe der Gäste. Ein Moment des Zweifels. „Hat man Ihnen denn nichts gesagt von Abend-Garderobe?“

Das Stationen-Theater „Importbräute“ spielt in einer Kulisse aus dem wahren Leben

Merve Kayikçi hat für „Importbräute – Mein Schleier, das Henna und ihre Tränen“, eine Produktion des Staatstheaters für das Brechtfestival 2025, Frauen in Deutschland interviewt, die ihre Geschichten erstmals erzählen. Sie hatten sie in sich vergraben. Aus Scham, weil sie kein Deutsch gelernt hatten, auch nicht lernen sollten. Ihre Selbstzeugnisse sind die Basis dieses fiktiven Stücks. Sie erzählen, wie sie – von den Onkeln ausgewählt, den Ehemännern „importiert“, von den Schwiegereltern kontrolliert – in Deutschland nicht gehört werden. Die Regisseurin Dorothea Schroeder hat daraus ein dokumentarisches Stationen-Theater gemacht an wahren Orten, in Cafes und Brautläden auf der Ulmer Straße, der Augsburger Hochzeitsmeile. Eine Kulisse aus dem wahren Leben. Bis heute gilt es bis nach München als das Viertel für die optimale Hochzeitsinfrastruktur: Kurze Wege, Hennakleid, Verlobungskleid, Hochzeitskleid, den Anzug für den Herrn, Schneidermeister, zwischendurch einen Kaffee, die Frisörin um die Ecke.

„Hoffentlich sucht der Onkel den richtigen aus", bangen die jungen Frauen um ihre Zukunft. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Im Treffpunkt Cafe 99, sitzen ältere Männer an den Tischen und vorm Spielautomaten. Die sind echt, vermutlich sitzen sie öfter hier. Im Nebenraum auf den Tischen alte Schwarzweiß-Fotos, auf den roten Lederbänken sticken und häkeln Bäuerinnen mit und ohne Kopftuch. Unter ihnen Görgü, 18. Sie würde alles geben, um weg zu kommen, endlich weinen zu können, sagt sie auf Türkisch. Hoffentlich sucht der Onkel – es sind immer die Onkel – den Richtigen aus, einen aus der Stadt oder aus Deutschland. Dort will sie endlich lernen, wie ihre Freundin. Die kann sogar schon Romane lesen.

Das rote Tuch auf dem Gesicht symbolisiert Fruchtbarkeit und Liebe

Eine Spezialität in Schroeders Stationen-Theater ist die Einbindung des Publikums in das Spiel. Im Laden für Brautmode sitzt die Mutter (Elif Esmen) zwischen den Kleidern, heißt die Gästen willkommen und erzählt vom Tablett, das Merves Freundinnen in jener Nacht hereintragen werden. Darauf das Henna. Das rote Tuch, das die Tochter über dem Gesicht tragen wird, symbolisiert Fruchtbarkeit und Liebe. Große Erwartungen, ordentlich Druck. Hoffentlich geht alles gut.

Über Gassen und Brücken, vorbei am Josefinum geht es dann zu einer langen Eisentreppe. Unten wartet pinkes Licht. Die letzte Station. Ein Plüschsofa für zwei, davor Kissen, alles in Rot. Die Hennanacht beginnt. Kurz droht die Inszenierung zum kitschigen Folklore-Unterricht zu werden. Doch dann beginnt das Licht zu flackern und alles bricht in Panik aus. Eine Sirene heult. Feuer!? Und dann beginnt das eigentliche Schauspiel, der Höhepunkt, die Darstellerinnen drehen auf. Stark und überzeugend nehmen Esmen und Stegemann das Publikum jetzt mit auf eine lange, intime Reise in die Seelen junger Frauen wie Görgü. Enge Wohnungen, drei Zimmer, darin 14 Personen, die gesamte Familie des Ehemanns. Die Häuser alt und hässlich, das Geschirr zusammengewürfelt. Wo ist das neue Zuhause? Der Mann sagt: Wir sind doch schon da. Der Schwiegervater sperrt das Telefon ab, die Schwiegermutter liest die Briefe, die Görgü an die ferne Familie schreibt. Doch nach Jahren regt sich der Widerstand, der Wille zur Freiheit.

„Importbräute“ in Oberhausen: Die Aufführung wird zum historischen Dokument

Es ist die theatralische Kraft der beiden Darstellerinnen und die Verschränkung von öffentlichem Raum mit Theater, die diese Aufführung zu einem beinah historischen Dokument machen. Und zu einer politischen Botschaft. Denn ausbrechen, vom Objekt zum Subjekt der eigenen Geschichte zu werden, den Kampf kennen Frauen überall auf der Welt. „Importbräute“ - ein wahres Brechtstück, entstanden als Koproduktion mit der Gruppe AKA:NYX und mit vielen Jugendlichen sowie Einzelpersonen aus Oberhausen. Das Staatstheater hat es in sein festes Programm aufgenommen.

Letzte Aufführung am 26.2.2025, 19 Uhr. Weitere Informationen unter brechtfestival.de