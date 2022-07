Bregenzer Festspiele entführen Publikum nach Russland und Japan

Die Bregenzer Festspiele zeigen in diesem Sommer die Opern "Madame Butterfly" – und "Sibirien". Russische Künstler tragen Verantwortung. Wie es dazu kam.

Viel Russisches haben die Bregenzer Festspiele diesen Sommer im Programm. Werke von Peter Tschaikowski, Nikolai Rimski-Korsakow, Igor Strawinsky, Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch bereiten die Wiener Symphoniker und das Symphonieorchester Vorarlberg für ihre fünf Konzerte vor. Impulsgeber für den Russland-Schwerpunkt ist eine italienische Oper, die dreimal im Festspielhaus gegeben wird: „Sibirien“ von Umberto Giordano. Auch das Spiel auf dem See, „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini entführt an 26 Abenden in eine östlich-ferne Welt: nach Japan, wo die Geisha Cio-Cio-San von ihrer großen Liebe, einem amerikanischen Offizier, enttäuscht und im Stich gelassen wird.

Beide Werke verhandeln tragische Frauenschicksale. Und sie sind fast gleich alt. Die Uraufführung von „Madame Butterfly“ war im Dezember 1903 an der Mailänder Scala zur Saisoneröffnung geplant. Doch Puccini wurde nicht rechtzeitig fertig, sein neues Werk um ein Jahr verschoben. Quasi als Lückenfüller lieferte Giordano seine neue Oper „Siberia“.

Die Bregenzer Festspiele sind nahezu ausverkauft

Die Bregenzer Intendantin Elisabeth Sobotka hat „Sibirien“ lange vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine in den Spielplan gehoben und ihre Umsetzung zwei Russen anvertraut: Regie führt Vasily Barkhatov, Valentin Uryupin dirigiert. Die Aggression Putins und seiner Truppen lässt die Intendantin an ihrer Entscheidung für diese Künstler auch heute nicht zweifeln. „Ich kenne sie und weiß, dass sie meine Sicht auf Demokratie und Freiheit der Kunst teilen“, erklärt Elisabeth Sobotka. „Wir müssen versuchen, diese Sicht gemeinsam nach Russland zurückzutragen.“

Öffentliches Interesse weckt das Festival am Bodensee freilich in erster Linie mit dem Spiel auf dem See; die fast 200.000 für diesen Sommer aufgelegten Tickets sind schon zu 90 Prozent vergriffen. Ihrer „Madame Butterfly“ haben die Bregenzer eine auf den ersten Blick schlichte Bühne bereitet: Ein gewelltes, ramponiertes Blatt Papier, versehen mit zarten japanischen Zeichnungen, schwebt über dem Wasser. Zwar imponiert die Größe von 1300 Quadratmetern. Verglichen zum spektakulären Rigoletto-Clown von 2019 und 2021 mit all den technischen Raffinessen wirkt die weiße Fläche jedoch äußerst bescheiden. An den Opern-Sommerabenden soll sie mit Licht und Videokunst magisch beseelt werden, verspricht die Intendantin Sobotka.

Das junge Opernstudio präsentiert eine Oper von Joseph Haydn

Regie führt bei „Madame Butterfly“ der deutsche Regisseur Andreas Homoki, Intendant am Opernhaus Zürich. Am Pult der Wiener Symphoniker steht Enrique Mazzola. Den Italiener haben die Bregenzer vor kurzem zum Conductor in Residence ernannt. Der neue Titel geht für Mazzola, der seit 2016 immer wieder in Bregenz dirigiert, mit festen Engagements einher: 2023 bei der Hausoper „Ernani“ und 2024 beim „Freischütz“ auf der Seebühne.

In diesem Sommer gibt es am Bodensee neben den Opern der Verismo-Komponisten Puccini und Giordano noch Joseph Haydns „Armida“, präsentiert vom jungen Bregenzer Opernstudio. Als zeitgenössische Musiktheater zeigen die Bregenzer das im vergangenen Herbst in Schwetzingen uraufgeführte „Kapitän Nemos Bibliothek“ von Johannes Kalitzke sowie die Uraufführung von „Melencolia – Eine Show gegen die Gleichgültigkeit des Universums“ von Brigitta Muntendorf.

Karten gibt es telefonisch unter 0043/5574/4076; auch für die Seebühne sind noch Tickets erhältlich. Das gesamte Programm ist zu finden auf www.bregenzerfestspiele.com.