Land der Liebe und der Tränen: Die Oper „Sibirien“ bei den Bregenzer Festspielen

Umberto Giordanos Oper „Sibirien“ bei den Bregenzer Festspielen dreht sich um bedingungslose Leidenschaft. Doch wie politisch ist die Inszenierung?

Zur selben Zeit wurden „Madame Butterfly“ und „Sibirien“ aus der Taufe gehoben. Zuerst hatte Umberto Giordanos Russland-Oper die Nase vorn, sie wurde ein paar Monate vor Giacomo Puccinis Japan-Drama 1903 uraufgeführt. Langfristig aber stieg die „Butterfly“ in den Opernhimmel auf. Für „Sibirien“, schon bei der Premiere frostig aufgenommen, konnten sich bis heute eher Experten erwärmen. Nun versuchen sich einmal mehr die Bregenzer Festspiele als Ausgräber einer Rarität und bringen das Werk im Festspielhaus auf die Bühne.

"Siberien" von Giordano ist jetzt in Bregenz zu erleben

Wie so oft fragt man sich, warum solches Musiktheater vom breiten Publikum missachtet wird. In „Sibirien“ erzählt Giordano mit seinem Librettisten Luigi Illica von einer starken Frau und ihrer bedingungslosen Liebe, von einer fatalen Dreiecksgeschichte und von einer Tragödie, die herzzerreißend endet. Giordanos Musik klingt vielleicht nicht so berauschend und ist nicht so berechnend wie jene von Puccini. Aber sie tönt farbig und emotional, inklusive Russland-Kolorit mit orthodoxen A-cappella-Gesängen und Volksweisen – in Bregenz packend intoniert vom Prager Philharmonischen Chor und den Wiener Symphonikern unter Leitung Valentin Uryupins.

Im Mittelpunkt steht Stephana. Der skrupellose Kuppler Gleby hat sie früh zur Kurtisane gemacht. Nun befreit sie sich von der ausbeuterischen Abhängigkeit, verliebt sich so leidenschaftlich in Vassili, dass sie ihm sogar nach Sibirien folgt, in jenes „Land der Tränen und der Liebe“, wie sie in ihrer Todesstunde ausruft. Vassili ist in ein Straflager verbannt worden; er hat einen St. Petersburger Fürsten niedergeschlagen.

„Sibirien“ bleibt bei den Festspielen in Bregenz ohne politische Dimension

Trotz Putins Angriffskrieg, der uns aktuell so beschäftigt: Jeder Versuch, in „Sibirien“ eine politische oder gesellschaftliche Dimension zu entdecken, wäre vergeblich. Diese Oper ist ein Liebes- und Psychodrama. Das titelgebende Land wählte Giordano vermutlich deshalb, weil zur Entstehungszeit Russisches in Italien en vogue war. Aber natürlich darf man auch herauslesen, dass in Russland schon lange jene mit Lagerhaft bestraft werden, die Machthaber angreifen. Das war im Zarenreich so, bei Stalin und nun wieder bei Putin.

Aber eigentlich kann Sibirien jeden treffen. Es ist Symbol für den Preis, den zu zahlen man bereit sein muss, wenn man als Gegenleistung größtes Glück erreichen kann. Stephana tut dies. Giordano und Illica haben eine grandiose Frauenfigur geschaffen, so ganz anders als Puccini mit der Butterfly. Ambur Braids Spiel und ihr Gesang werden dieser Größe gerecht. Die Stimme der kanadischen Sopranistin klingt so stark, so souverän, wie die Figur es verlangt.

Lesen Sie dazu auch

Ein russischer Regisseur, ein russischer Dirigent, eine russische Geschichte

Ihr ebenbürtig ist Scott Hendricks. Der texanische Bariton gibt diabolisch gut den Teufel Gleby. Der taucht im sibirischen Straflager auf, will Stephana zurück ins luxuriöse Freudenleben locken. Und löst damit eine Katastrophe aus. Gegenüber diesem Duo fällt Alexander Mikhailov als Vassili ab – stimmlich ist der russische Tenor ein wenig schwächer, seine Liebe und seine Zweifel entfalten nicht so große emotionale Wucht.

Sein Landsmann Vasily Barkhatov wurde mit der Regie beauftragt. Er wie auch Dirigent Uryupin seien unverdächtig, Verständnis für Putins Gebaren zu haben, hatte Intendantin Elisabeth Sobotka im Vorfeld versichert. Vielmehr teile man die Sicht auf Demokratie und Freiheit. Barkhatov fügte dem Plot eine weitere Figur hinzu: Die Tochter von Stephana macht sich als alte Frau 1992 auf Spurensuche in St. Petersburg und Sibirien. Ein raffinierter Kniff, um Distanz zur eigentlichen Geschichte herzustellen, und um sie näher ans Heute zu bringen. Vielleicht der richtige Weg, um „Sibirien“ zu einer größeren Akzeptanz zu verhelfen.