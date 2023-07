Bregenzer Festspiele

vor 18 Min.

Opernmagie mit "Madame Butterfly" auf der Bregenzer Seebühne

Plus Die Bregenzer Festspiele brauchen kein Spektakel, um die Menschen zu fesseln. Ein fein abgestimmtes Zusammenspiel vieler Künste entfaltet seinen betörenden Zauber.

Von Ingrid Grohe Artikel anhören Shape

Mit „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini haben die Bregenzer Festspiele ein neues Kapitel der Seebühnengeschichte aufgeschlagen. All das, wofür dieser Auftrittsort bisher stand – Spektakel, Action, Opulenz, imposante Bühnenmaschinerie – rückt Regisseur Andreas Homoki in den Hintergrund. So schafft er Raum für Poesie, Musik, traumhafte Bilder und fesselnde Emotionalität. Auch im zweiten Jahr entfaltet seine Butterfly-Inszenierung am Bodensee einen betörenden Zauber.

Bregenzer Festspiele 2023: Ein Kammerspiel auf der Seebühne

Ausgerechnet ein kammerspielartiges Musiktheaterwerk hat sich Homoki gewünscht, als ihn die Bregenzer Intendantin Elisabeth Sobotka einst fragte, ob er auf der Seebühne Regie führen will. Ein verwegenes Vorhaben, lebt die in Japan spielende Geschichte doch vor allem von Intimität. Sie erzählt von der Liebe der 15-jährigen Geisha Cio-Cio-San, genannt Madame Butterfly, zum amerikanische Marineoffizier Pinkerton, der sie erst verführt und heiratet, dann aber kalt abserviert. Musik und Libretto dieses Werks breiten die kostbare und verletzliche Seele der jungen Frau aus. Dass dies auf einer 23 auf 23 Meter großen Bühne gelingt, ist dem wunderbaren Zusammenspiel all der Künstlerinnen und Künstler zu verdanken, die Puccinis Komposition und Homokis Regiekonzept konsequent vertrauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen