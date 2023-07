Bruce Springsteen in München: Alle Infos zum Konzert

Ende Juli 2023 spielt Bruce Springsteen mit seiner E Street Band im Münchner Olympiastadion. Hier gibt es alles Infos zum Konzert – von Tickets bis hin Einlass.

Sechs Jahre lang war Pause – 2023 ist er wieder da: Bruce Springsteen kommt zurück nach Deutschland. Insgesamt vier Konzerte spielt der Rockmusiker gemeinsam mit seiner Band, der E Street Band, in Deutschland. Auch in München macht er Halt. Am Sonntag, 23. Juli 2023, tritt er im Olympiastadion in München auf. Hier finden Sie alles, was Sie über die Show in München wissen müssen – von Tickets über die Vorband bis hin zur Anreise.

Bruce Springsteen in München 2023: Konzert ist ausverkauft

Für das Konzert von Bruce Springsteen in München gibt es keine Tickets mehr – es ist ausverkauft. Mit etwas Glück gibt es jedoch bei einigen Veranstaltern über den Fan-zu-Fan-Verkauf noch ein paar wenige Karten. Diese sind in den meisten Fällen jedoch relativ teuer.

Insgesamt drei Shows von Bruce Springsteen und seiner Band in Deutschland waren ursprünglich geplant. Weil die Ticket-Nachfrage nach Verkaufsstart im Sommer 2022 jedoch so groß war, haben sich die Veranstalter für ein Zusatzkonzert in Hockenheim entschieden. Doch auch das ist mittlerweile ausverkauft.

Hier alle Tour-Termine von Bruce Springsteen in Deutschland 2023 im Überblick:

Mittwoch, 21. Juni 2023: Düsseldorf , Merkur Spiel Arena

, Merkur Spiel Arena Samstag, 15. Juli 2023: Hamburg , Volksparkstadion

, Volksparkstadion Freitag, 21. Juli 2023: Hockenheim , Hockenheim-Ring

, Hockenheim-Ring Sonntag, 23. Juli 2023: München , Olympiastadion

Bruce Springsteen & The E-Street Band in München: Uhrzeit, Einlass & Vorband

Im Münchner Olympiastadion tritt Bruce Springsteen am Sonntag, 23. Juli 2023 auf. Beginn ist um 19 Uhr. Wann der Einlass ins Olympiastadion erfolgt, steht noch nicht fest. Eine Vorband gibt es nicht.

Bruce Springsteen im Olympiastadion 2023: Anreise zum Konzert

Für alle glücklichen Ticketinhaberinnen und Inhaber stellt sich nur noch die Frage: Wie gelangt man am entspanntesten zum Konzert? In der Nähe des Olympiastadions gibt es einige Parkplätze – diese sind allerdings begrenzt. Es empfiehlt sich, mit dem Öffentlichen Nahverkehr anzureisen. In München gibt einige Park&Ride-Möglichkeiten, an denen man das Auto bequem abstellen und sich mit Bus, U-Bahn oder Tram auf den Weg zum Konzert machen kann.

Zum Olympiapark fahren die U-Bahn-Linie U3 (Haltestelle Olympiazentrum, in Richtung Moosach) und die Buslinien 144, 173, 177 oder 178. Bus-Haltestellen, von denen man das Olympiastadion in Fußweite erreicht, sind Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg, Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum oder Petuelring.