Michelangelo, der brillante Querkopf: Ein neues Buch spürt dem Genie nach

Plus Michelangelo war ein kompromissloser Querkopf. Leben und Werk des Renaissance-Giganten stellt der Kunsthistoriker Horst Bredekamp in einem Prachtband dar.

Die Mona Lisa ist das bekannteste Kunstwerk der Welt. Botticellis Venus rangelt mit um den Spitzenplatz. Dann sind den Schönheiten auch schon Michelangelos muskulöse Burschen auf den Fersen. Adam, den der Finger Gottvaters zum Leben erweckt, das biblische Freskenpersonal der Sixtinischen Kapelle, die unvollendeten Sklaven und natürlich der Fünf-Meter-Jüngling David.