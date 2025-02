„Lass dich nicht provozieren!“ – Mit Rechten reden“ ist so aktuell wie nie

Ende 2017 hatten viele eine Meinung zu dem Buch „Mit Rechten reden“. Linke lasen den Titel typischerweise mit gedachtem Ausrufezeichen als Aufforderung, den Rechten auf Augenhöhe zu begegnen und nicht so viel an ihnen herumzukritteln – und empörten sich deshalb darüber. Rechte dagegen waren sich schon vor Veröffentlichung sicher, es handele sich bei den Autoren Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn um „ahnungslose Linke“. Die so Bezichtigten nahmen das nicht ohne Belustigung in ihr Buch auf, bestätigte es doch eine seiner zentralen Aussagen. Die Rechte nämlich spielt ein „Sprachspiel“ mit uns.

