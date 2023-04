Ein Leben mit der Drogensucht: Matt Rowland Hills Roman "Erbsünde"

Plus Zwischen Drogenträumen, Traumata, Entzug und Chaos: In seinem autobiografischen Roman "Erbsünde" erzählt Matt Rowland Hill sein Wahnsinns-Leben.

Ein Buch wie ein Axthieb: Ehrlich bis zur Selbstaufgabe schildert Matt Rowland Hill in seinem autobiografischen Roman "Erbsünde" sein Leben mit der Drogensucht. Und man wundert sich bei der Lektüre, dass dieser Mann trotz allem 39 Jahre alt werden konnte.

Der Autor wird als Sohn eines Baptistenpastors und seiner pietistischen Frau in der Region Südwales geboren und erlebt dort früh den moralischen Druck der Kirche, der ihn allerdings nicht von seiner Lieblingsbeschäftigung abhält: Der Junge masturbiert gern und ausgiebig – es ist eine Art Flucht aus der elterlichen Hölle, in der sich sein Vater und seine Mutter Bibelsprüche um die Ohren hauen.