Geschichte einer "wilden Mutter": Ralf Rothmanns "Die Nacht unterm Schnee"

Ein deutsches Leben in der Nachkriegszeit: Ralf Rothmann erzählt die berührende wie dramatische Geschichte einer "wilden Mutter" – die uns alle angeht.

Man wünschte sich eine Welt, in der solche Bücher Schullektüre sind. Da könnten Jugendliche auch nach dem Tod der letzten Zeitzeugen mit Ralf Rothmanns „Im Frühling sterben“ so berührend erzählt wie brutal geschildert den Zweiten Weltkrieg erlesen – und diesen damit in seinen zutiefst menschlichen Dimensionen wie in seinen unmenschlichen Untiefen ermessen. Und jetzt, acht Jahre später und nach „Der Gott jenes Sommers“ (2018), zum Abschluss seiner Trilogie, rückte ihnen eine unendlich weiter entfernt liegende Zeit näher: die deutsche Nachkriegszeit.

Rothmann beschreibt den Weg eines jungen Mädchens auf der Flucht

Was erst mal paradox klingen mag, liegt freilich an der unterschiedlichen Konjunktur des Erinnerns. Und da wirken die früheren Bilder und Schilderungen aus dem Krieg eben viel gegenwärtiger. Hier ist die Qualität des reich dekorierten 69-jährigen Ralf Rothmann, die er auch schon in seinen Ruhrgebiets- und Berlin-Romanen bewiesen hat, dass seine Szenen inmitten des Archivstroms wie neu entdeckt wirken und sich einbrennen. Das findet sich im neuen Buch nun im Erzählrahmen: ein junges Mädchen auf der Flucht, mehrfach vergewaltigt, aber dann in einer winterlichen Höhle eigentümlich geborgen und der Welt entrückt, das klingt im Titel „Die Nacht unterm Schnee“ an.

Im Großteil des Buchs aber geht es um das, was aus ihr dann geworden ist, um die Zeit danach, deren Umstände Jugendlichen von heute womöglich vorkommen, als führten sie zurück ins 19. Jahrhundert, mindestens. Vor allem im hart diktierten Leben in der Landwirtschaft, in das diese Frau mit der Schicksalswahl ihres Mannes durch eine ungewollte Schwangerschaft gerät – und das sie gegen all ihr Verlangen zu ihrer Herkunft zurückführt. Aber auch zuvor, als sie im Kieler Hafen wie so viele inmitten von inneren und äußeren Schäden ein Leben, ihr Glück sucht: Diese Unmittelbarkeit des Miteinanders mit all seinen Härten und Freuden – das wirkt im Blick der multimedialen Eventgesellschaft des 21. Jahrhunderts fast schon vormodern und doch so viel wirklicher.

Rothmann stellt eine Diagnose: "Trostlos klug sind wir schließlich alle"

Wie es Rothmanns Art ist, sucht er für die Wahrhaftigkeit dieses Erzählens eine verbürgte Zeitzeugenschaft. Erzählerin ist zwar eine Bibliothekarin in der heutigen Zeit, die sich an das Damals und jene Frau, die ihre Freundin war, erinnert – aber diese Erzählerin wiederum verweist dabei auf deren Sohn, einem Schriftsteller: „Dass Wolf (…) irgendwann etwas über seine Mutter schreiben würde, ‚meine wilde Mutter‘, wie er sie einmal am Telefon nannte, hatte ich erwartet.“ Denn: „Ein Schriftsteller verfügt selten über mehr als seine Biografie, und wenn er redlich ist, präsentiert er den Lesern nichts von dem, was eigentlich jeder erfinden könnte, etwas Originelles womöglich; trostlos klug sind wir schließlich alle. Vielmehr schreibt er, was nur er schreiben kann: seine eigene, von den Echos und Schatten der Vergangenheit und dem Vorschein der Zukunft umschwebte Geschichte. Nur dann wird seine Sprache eindringlich werden und, so paradox das klingen mag, auch andere angehen.“

Dass Wolf also etwas mit Ralf und dieser damit wiederum etwas mit jener Elisabeth zu tun hat, um deren Leben es hier geht, das ist doch stark anzunehmen. Das, was der szenisch versierte, wenn auch mitunter zu arg viel Drama neigende Sprachkünstler Rothmann daraus macht, ist freilich auch für jeden Erwachsenen der Lektüre wert. Aber den Jugendlichen (der Oberstufe – mit Triggerwarnung!) heute könnte es helfen, die Welt ihrer Eltern und Großeltern zu verstehen und so Echos und Schatten ihrer eigenen Vergangenheit.

Ralf Rothmanns "Die Nacht unterm Schnee" erscheint am 18. Juli

Es ist also nicht nur ein wieder starkes, sondern auch ein wieder wichtiges Buch, das sich bloß zum Schluss etwas zu viel selbst erklärt und vor allem die Weitererzählung bis ins Heute nicht mehr gebraucht hätte. Bis heute bleibt schon die Wirkung: „Mit der Wahrnehmung dessen, was man das Leben oder die Wirklichkeit nennt, ist es für mich manchmal wie mit dem Lesen: Man ist ganz da, ganz gegenwärtig, und gleichzeitig ganz woanders. Aber wie ich mich bei der erhellenden Lektüre Seite um Seite von mir selbst entferne, um mir, wenn es gutgeht und die Sprache hilft, am Ende näher zu sein als zuvor, so gerate ich bei dem Versuch, in den Minen und Seelen derer zu lesen, die das Böse für eine Kraft oder das Gewissen für eine Schwäche halten, regelmäßig tiefer in ein Unverständnis, in dem am Ende nichts mehr einen Namen hat, nicht einmal der Schmerz.“

Ralf Rothmann: Die Nacht unterm Schnee, Suhrkamp, 304 S., 24 Euro. Das Buch erscheint am 18. Juli 2022.