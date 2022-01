Wie Celestino Piatti die Leserschaft mit Augen fängt

Plus Seine künstlerische Handschrift kennt jeder, kein Wunder, der Schweizer hat über 6000 Buchcover für dtv gestaltet. Nun fasst ein Prachtband das Werk des großen Grafikers zusammen.

Augen übersieht man nicht. Vor allem große mit leuchtenden Pupillen und dicker Umrandung. Celestino Piatti hat das früh erkannt – mit dem Ergebnis, dass ihn jeder kennt. Wem der Name aufs Erste nichts sagt, der möge schnell mal ans Bücherregal gehen und dort zu den Bänden des Deutschen Taschenbuch Verlags (dtv) greifen. Bestimmt sind ein paar Titelbilder mit markanten Augen darunter oder zumindest mit dem pointierten Extrakt des Inhalts, umrahmt von kräftigen schwarzen Konturen.