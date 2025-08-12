Melancholie im Taschenbuchformat – Poetry-Slammerin Julia Engelmann veröffentlicht Roman

Das schwerste Alter, welches doch das Leichteste sein sollte: Erwachsen werden ist anstrengend genug, doch das Schlimmste dabei ist, dass einen keiner versteht - fast keiner, bis auf die Literatur. Coming-of-age nennt sich die Sparte, in der Julia Engelmann ihr Roman-Debüt feiert: Sie schreibt die Gedanken nieder, die Teenager haben, aber nicht aussprechen können. Sie erzählt von Einsamkeit, Freundschaft und dem Gefühl, nicht dazu zu passen, und vor allem davon, den eigenen Platz in der Welt zu suchen: „Ich frage mich schon manchmal, wer ich bin und das alles.“

„Eines Tages, Baby“ war Julia Engelmanns großer Durchbruch als Slammerin

Julia Engelmann ist eigentlich schon ein Star. Als deutsche Sängerin, Schauspielerin und Autorin einiger Lyrikbände hat sie es bereits zu großer Bekanntheit gebracht. Aus dem Fernsehen kennt man sie gut. In der RTL-Soap „Alles, was zählt“ spielte sie zwei Jahre lang die Eishockeyspielerin Franziska Steinkamp. Nach dem Fernsehen und während ihres Psychologiestudiums wendete sie sich der Poetry-Slam Szene zu, wo sie große Erfolge feierte. Ihr Studium schloss sie nicht ab, der Lyrik blieb sie treu. Ihr Durchbruch kam mit „Eines Tages, Baby“. Die Aufzeichnung ihres Poetry-Slam-Vortrags ging viral und hat heute mehr als 15 Millionen Aufrufe. Ihr Debütroman „Himmel ohne Ende“ kommt dieser Lyrik sehr nahe.

Charlie, die Protagonistin, ist fünfzehn und hat das Gefühl, eine Glasscheibe befinde sich zwischen ihr und der Welt. Ihre Mutter, verloren im eigenen Chaos, versucht für sie da zu sein, schafft es jedoch nicht, zu ihr durchzudringen. Obwohl Charlie ihr am liebsten alles erzählen würde, bringt sie nicht mehr heraus, als: „Lass mich einfach in Ruhe“. Ein Eltern-Kind-Spiel, welches den meisten so oder so ähnlich bekannt sein dürfte. Beide Seiten leiden, doch bekommt es keiner hin, die richtigen Worte zu finden.

„Himmel ohne Ende“: Die Leserinnen und Leser können mit Julia Engelmanns Heldin mitfühlen

Anders Julia Engelmann: Sie schafft es, die richtigen Worte auf Papier zu bringen. Ähnlich wie etwa John Green gelingt es ihr, die Gefühle und Gedanken einer Heranwachsenden so ehrlich und glaubwürdig zwischen die Zeilen zu legen, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt, als mitzufühlen. Was Pommes, Charlies neuer bester Freund, für sie ist, das ist Julia Engelmann für die Lesenden: Man fühlt sich verstanden, selbst wenn man dem Teenager-Alter schon entwachsen ist. Es fühlt sich so an, als müsste man die eigenen Gedanken nicht mehr alleine tragen – oder wie Pommes sagt: „Wir können zusammen verloren sein“.

Mit Lyrik konnte die Autorin schon vor ihrem Debütroman beeindrucken, so auch in „Himmel ohne Ende“. Sprachbilder wie „Der Himmel war blau und weit wie ein See. Man hätte wirklich reinspringen wollen“, mögen die Grenze zum Kitsch schrammen oder manchmal sogar überschreiten, aber sie wirken nie fehl am Platz, sondern passend, denn die Gedanken einer Fünfzehnjährigen über Liebe, Freundschaft und das Leben dürfen die Grenze zum Kitsch schon berühren.

Engelmann schafft es, die Gefühlswelt einer Teenagerin so greifbar zu machen wie kaum jemand sonst. Jedoch soll daraus nicht der Trugschluss entstehen, dass dieses Buch nur für diese Zielgruppe geeignet ist. Denn auch wenn man meint, seinen Platz in der Welt schon gefunden zu haben, ist es immer noch schön, wenn Charlie sagt: „Und ich dachte mit einem leisen Abschiedsschmerz an jeden Tag, der verloren war, weil ich ihn schon gelebt, oder noch schlimmer, habe verstreichen lassen.“

Julia Engelmann: „Himmel ohne Ende“ . Diogenes, 325 Seiten, 25 Euro.