Buddenbrooks auf Ungarisch: Nelio Biedermanns „Lázár“ ist ein opulentes Familienepos

Es gibt Therapeuten, die kluge Ratgeber für Familien schreiben. Es gibt Psychologen, die in hundert Sitzungen, mit schlauen Fragen, sämtliche Wunden ihrer Patienten offenlegen. Und dann gibt es Schriftsteller, die all den Schmerz in einen einzigen Satz zu fassen vermögen: „Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“ So beginnt Lew Tolstoi seinen Roman „Anna Karenina“. Und mit Tolstois These in Gedanken hat jetzt ein junger Schriftsteller aus der Schweiz die Geschichte seiner eigenen Familie aufgerollt. Nelio Biedermann, 22 Jahre, Film- und Germanistikstudent aus Zürich: Er ist nach Ungarn gereist und durch das verfallene Waldschloss seiner Ahnen gewandelt. Im Roman „Lázár“ erzählt er von den Baronen im kaiserlich-königlichen Reich und ihrer Sehnsucht nach Größe. Von neuen Mächten, die den Adel aus den Schlössern jagen, und Kindern, die sich durch Weltkriege kämpfen. Es ist eine Saga über den Untergang der Aristokratie im 20. Jahrhundert, über die Melancholie des Zeitenwandels.

Die Familie von Lázár residiert im Roman in ihrem Waldschloss

Sándor von Lázár will seine Rolle als Baron erfüllen. Er denkt viel und schwermütig nach und stiert dabei hinaus durch die Fenster seines Schlosses, bis sich sein Blick in dem Wald vor der Residenz verirrt. Seinen älteren Bruder hat er in einen Schlossflügel gesperrt, weil jener am Wahnsinn der fantastischen Literatur erkrankt ist. Maria, Sándors Ehefrau, wird mit dem Stallknecht fremdgehen und einen Sohn aus der Affäre auf die Welt bringen, um dann wegen einer nächsten Liebschaft aus Verzweiflung ins Wasser zu gehen.

Lájos, der Sohn aus der Stallknecht-Affäre, kommt mit blasser Haut zur Welt und niemand glaubt daran, dass dieser bleiche, fast durchsichtige Junge als Erbe standhalten wird. Lájos Schwester Ilona entwickelt wiederum einen Trotz gegen den Mief der Ahnen – und wird später, als Erwachsene, vor den anrückenden Faschisten bis über den Atlantik flüchten. In Summe: ein Kabinett von Suchenden. Schwindende Figuren in einer schwindenden Zeit.

Biedermann schreibt über den Untergang von Österreich-Ungarn

Die kaiserlich-königliche Monarchie, kurz Österreich-Ungarn, liegt im Staub ihrer Jahre, noch traben Fiaker durch die ungarische Pampa, durch die Gassen in Pécs und Budapest. Doch das Buch folgt der Familie vom Jahr 1900 bis in die Weltkriege, durch die Sowjetdiktatur bis zum Ungarnaufstand 1956 für Demokratie. Dabei wechselt die Erzählperspektive von Generation zu Generation, von Figur zu Figur.

Klare Diagnose: Dieser Adel scheint psychologisch weder ausgelastet noch austherapiert. Das stellt Biedermann fest und legt den Baron auf die Couch. Ganz wörtlich, nach Sigmund Freud: Lajos von Lázár beichtet seinem Doktor, dass er sich aus seiner halbglücklichen Ehe in eine Affäre mit seinem Hausmädchen flüchtet. Wie ähnlich schon sein Vater. Diese Skandale kostet Biedermann mir Kapiteln aus, in denen die Lust alles antreibt – nur nicht die Romanhandlung. Das Buch blinzelt durchs Schlüsselloch, bis in Szenen, die zeigen, was vielleicht passiert ist, nachdem sich bei Franz und Sissi die Tür zum Gemach schließt und die Kamera abblendet. Biedermann schreibt über den Härtegrad von Erektionen, Fantasien und Körperdünste. Beispielhaft der Hauslehrer aus Wien, der zwei Talente in seinen Fingern spürt: das Schreiben und die Liebe. „In diesen Disziplinen waren sie jedoch herausragend, denn es hatte in ganz Wien keine anderen Hände gegeben, die so schöne Gedichte geschrieben und so vielen Frauen einen Orgasmus beschert hatten.“

Erinnert an Thomas Mann: So liest sich Nelio Biedermanns „Lázár“

Überhaupt, die Sprache des Romans. Nelio Biedermann malt Schlachtengemälde, wenn er vergleicht, fantasiert, im großen Bogen umschreibt. Maria „fürchtete den Winter, der wie ein wilder Reiter mit eisiger Klinge aus dem Nordosten auf sie zupreschte. Schloss sie die Augen, konnte sie die Hufe seines Schimmels auf der harten, gefrorenen Erde aufschlagen und das Eis in seinem dichten Bart klirren hören“. Der Gaul keucht, die Sprache geht mit dem Autor durch. Metaphern bäumen sich zu Nebensatzverkettungen auf und verlaufen sich in von Adjektiven durchsetzten Parallelhandlungen. Wobei spätestens jetzt im Lesen ein Verdacht aufkommt: Diese ausschweifenden Satzkonstruktionen? Und wenn Sándors Bruder schon einst in ein Sanatorium in der Schweiz verschwand, kann es sein, dass die Heilanstalt auf einem Zauberberg lag? War nicht schon Thomas Manns „Buddenbrooks“ so eine Telenovela zwischen Buchdeckeln, über den Niedergang einer Familie von Stand?

Seinen vollen Ernst entfaltet der Roman erst, je härter der Lebensweg für die Familie wird, wenn die Weltgeschichte in die Geschichte des Romans fällt. Lajos wird mit Scham beobachten, wie sich ein wandernder Zug von Juden und Jüdinnen durch die Straßen eines Dorfes schleppt, hinaus aus dem Getto, auf den Weg in den Tod. Welche Mitschuld trägt der Baron selbst? Schließlich zwingen Unruhen auch die Familie von Lázár auf einen Gewaltmarsch durch Eis und Schnee, auf der Flucht vor russischen Truppen. Und später werden noch Lajos Kinder über eine Grenze fliehen, nachts und unter Herzklopfen. Das sind die stärksten Momente des Romans, in denen sich diese Erzählung von Lust, Nostalgie und Opulenz in eine Betrachtung der zerfallenden Zeit verwandelt.