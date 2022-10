Illustrationspreis Serafina für Cynthia Häfligers "Fremde Blicke"

Die Frankfurter Buchmesse 2022 fühlt sich fast wieder normal an. Es wird gelesen, diskutiert und Preise gibt es auch. Zum Beispiel für eine Graphic Novel mit brisantem Thema.

Nach der digitalen Buchmesse vor zwei Jahren und der Mini-Ausgabe im vergangenen Jahr soll 2022 endlich wieder alles sein wie immer. Die Buchmesse in Frankfurt präsentiert sich in alter Form, was bedeutet: fünf Tage Lesefest ohne Corona-Beschränkungen. Weder Maskenzwang noch Besucherlimitierung erlebt in diesem Jahr, wer sich zum immer noch weltweit größten Event der Buchbranche auf den Weg macht. Eine Messe, "die sich fast wieder normal anfühlt", wünschte sich die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, denn auch bei der Eröffnung am Dienstag, denn nötig haben es die Bücher, dass ein bisschen Tamtam um sie gemacht wird.

Den fünften Monat in Folge kämpft die Branche mit einem Umsatzrückgang und erhofft sich einen Schub für die Leselust auch durch den Auftritt Prominenter wie der Krimiautorin Donna Leon und des Vorjahres-Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah.

Frankfurter Buchmesse 2022: Die Krisen der Welt werden verhandelt

Fest steht aber schon jetzt, dass diese Messe politischer werden wird als manche zuvor. Nahezu eine Stunde liegt die ukrainische Künstlerin Maria Kulikovska am Mittwoch auf der Agora, dem Innenhof des Buchmessegeländes, auf einer Isomatte, fast vollständig bedeckt von der blau-gelben ukrainischen Flagge. Mit ihrer Performance weckt sie Assoziationen an die Verwundeten und Leichen, die Fernsehbilder von den Kriegsstätten in der Ukraine in die Welt schicken, während dahinter im Pavillon über die Situation der Frauen im Iran diskutiert wird. Ukraine, Iran, Klimakatastrophe und Energieknappheit - über die Krisen der Welt wird in den kommenden Tagen in zahlreichen Veranstaltungen und Foren in Frankfurt debattiert werden.

Bedeckt von einer blau-gelben Flagge liegt die ukrainische Künstlerin Maria Kulikovska am Mittwoch auf der Agora der Frankfurter Buchmesse. Foto: Birgit Müller-bardorff

Und Preise gibt es natürlich auch noch einige, die im Rahmen der Buchmesse verteilt werden. Einen besonders dekorativen erhielt am Mittwoch im Struwelpetermuseum die Schweizer Illustratorin Cynthia Häfliger für ihre Graphic Novel „Fremde Blicke“: eine bunt bemalte Giraffe der Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Der Nachwuchspreis für Illustration wird von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Kooperation mit der Buchmesse und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Das Preisgeld von 2500 Euro stiftet die Mediengruppe Pressedruck, in der unsere Zeitung erscheint.

Cynthia Häflingers "Fremde Blicke": Ein junger Mann gleitet in eine Psychose ab

Fremde Blicke spürt Lars überall – fremd im Sinne von bedrohlich, beängstigend. Es ist angesichts zunehmender psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ein brennend aktuelles und brisantes Thema, das Häfligers Buch zum Thema hat: Die 1994 geborene Schweizerin, die nach einer Ausbildung zur Floristin an der Hochschule Luzern Kunst und Design studierte, erzählt davon, wie ein junger Mensch mehr und mehr in eine Psychose abgleitet und für seine Familie - die Eltern und die jüngere Schwester Yael - immer weniger erreichbar ist. Lars zieht sich zurück, nicht nur in sein Zimmer, sondern auch in eine Innenwelt, in der ihm alles zur Bedrohung wird. Aus der Perspektive Yaels erfahren die Leserinnen und Leser in diesem Skizzentagebuch, wie sich der Bruder verändert, seine Wahnvorstellungen immer mehr Raum bekommen, dies die ganze Familie beeinträchtigt und einen Kreislauf aus Hilflosigkeit, Scham und Verzweiflung in Gang setzt.

Serafina 2022 Illustration Illustrationen aus Cynthia Häflingers Graphic Novel "Fremde Blicke" , die den Serafina Nachwuchspreis für Illustration gewonnen hat. Foto: Kunstanstifter Verlag

Cynthia Häfliger findet dafür eine eindrückliche Bildsprache, hob Stefan Hauck vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in seiner Laudatio hervor. „Häfliger gibt dem Misstrauen Konturen, lässt die Konturen zerbrechlicher werden, zittern, sich auflösen, lässt die schützenden Innenräume in Aquarell erst verschwimmen, dann zerfließen – es sind Metaphern für die sich immer mehr auflösenden Gewissheiten, die die Familie bislang hatte.“ Dabei verwendet Cynthia Häfliger für ihre Illustrationen nicht die erwartbar dunkle Farbskala, sondern taucht sie – mit Signalwirkung - in leuchtendes Rot, Orange, Gelb und Blau.

Cynthia Häflinger: Fremde Blicke, Kunstanstifter Verlag, 136 Seiten, 24 Euro.