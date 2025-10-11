So gruselig gewaltig liest sich Dorothee Elmigers „Die Holländerinnen“

Eigentlich war sie nur eingeladen, um über Literatur zu sprechen. In einem Vortrag, an einer elitären Universität, sollte diese Schriftstellerin von Weltrang über Sprachgefühl und Poesie sprechen. Doch sie tritt ans Pult und kündigt eine Planänderung an: All ihre Gedanken befänden sich in Auflösung, eine Schreibkrise habe sie befallen, seit jener Expedition vor drei Jahren. Also hievt sie einen Stoß von Papieren auf den Tisch, „einen Wust an Notizen, Fragmenten, die Relikte einer Reise, die sie nun zum ersten Mal in die Hände nehmen und ins Licht halten wolle.“

Elmigers Roman „Die Holländerinnen“ basiert auf einem wahren Fall

So akademisch beginnt der Roman „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger. Die Schweizerin, geboren 1980 in Wetzikon, eröffnet die Geschichte in trockenem Ton – doch dann verliert sich die Erinnerung der Hauptfigur im Urwald. Erinnerung an eine Dschungel-Reise in Südamerika: Elmigers Roman erzählt von Menschen, die sich durch den Wald schlagen, um Leben und Tod zu erforschen, aber mit all ihrem Intellekt scheitern. Kluge Gedanken verheddern sich in Lianen und schmelzen in der Hitze. Dieses Scheitern der Zivilisation verschachtelt die Schweizerin in einem so wild wie kunstvoll gebauten Roman, zwischen True-Crime-Story, philosophischem Traktat und Arthausfilm.

Die Autorin am Rednerpult blickt zurück: An einem Tag vor drei Jahren klingelt ihr Telefon, am Apparat ein sehr berühmter Regisseur – der im Buch wie sie selbst ohne Namen bleibt. Er will, dass sie sich seiner Expedition nach Panama anschließt. Er salbadert von einer „tropischen Passion“ und der „Rekonstruktion eines Falls“, er wolle ein Rätsel mit den Mitteln des Theaters lösen: Zwei junge Holländerinnen hatten sich im Jahr 2014 dort im Dschungel verirrt – und Wochen später fand man nur noch ihre Digitalkamera, mit den letzten Fotografien der zwei Freundinnen. Sternenhimmel im Urwald, Nacht über allen Wipfeln. Ein Stoff für den irren Theatermacher.

Elmigers Figurenkabinett erinnert an Klaus Kinski und Werner Herzog

Die namenlose Autorin wagt das Abenteuer, und so schwitzt nun eine skurrile Reisegruppe im Dickicht von Panama: Die Autorin, Kameramann, Tonmann und Dramaturg, Assistentin und Kostümbildnerin, dazu eine Schweizerin, die eine der Holländerinnen spielen soll, und ein Mädchenchor aus Leiden, Niederlande. Schon fürchtet man sich beim Lesen, dass gleich Klaus Kinski aus den Baumreihen springt. Denn: Elmiger spielt auf den Film „Fitzcarraldo“ an, als Regisseur Werner Herzog sich für die Dreharbeiten in den Urwald kämpfte und Kinski die Crew mit seinen Neurosen quälte.

Natur gegen Kunst: Der Dschungel überwuchert die Nacherzählung der Hauptfigur wie ein atmendes, schlingendes und verwesendes Unwesen. Allein die Sprache, eine Expedition ins Ungewisse: Fast den gesamten Roman hält Elmiger in der indirekten Rede, „habe“, „sei“ und „wäre“, was die Unsicherheit wuchern lässt. Die Handlung türmt sich zu einer Architektur von Schichten auf: Am Lagerfeuer unterhalten sich bald Assistentin, Kameramann, die Schweizerin. Sie erzählen sich Gewalt- und Schauergeschichten aus ihrem Leben. Von Ex-Partnern, die aus Wut zu Monstern mutieren. Von einem alten Ehepaar in New York, das in seiner Wohnung verbrannte. Und von einer Ziegenherde in den Alpen, die sich plötzlich wundersam in gruseligen Massen vermehrt – doch es sind nur Totgeburten. Alles nur Horror und Fiktion? Der Kern des Buchs ist ein wahrer: Diese fiktive Expedition folgt einem Fall, vielleicht sogar einem Mord, der eben nicht erfunden ist. Es ist der ungeklärte Tod von Kris und Lisanne aus den Niederlanden, zwei Freundinnen, die 2014 tatsächlich im Dschungel von Panama starben.

Natur und Zivilisation prallen bei Elmiger mit Gewalt aufeinander

Elmiger lässt Natur und Zivilisation mit Gewalt aufeinanderprallen, vermengt Wahres, Dokumentarisches mit Fantasie. Sie lässt ihre Romanfiguren über wahre Kunst und das gute Leben sinnieren, nur um sie Zeilen später in Hitze und Panik schwitzen zu lassen. Was sie damit schafft, ist ein Gefühl, beim Lesen den Boden unter den Füßen zu verlieren. Dieser Roman öffnet eine Falltür, mitten im Dschungel der Zivilisation. Veronika Lintner