Schein oder nicht Schein? Über eine poetisch-dramatische Bundestagsdebatte

Ob es nun die Nachtigall war oder doch eine Lerche, die den Parlamentariern solch lyrische Phrasen einzwitscherte? Und schwang an diesem Tag noch der Bundesadler seine Schwingen über den Plenarsaal – oder war es schon der Pleitegeier? Jedenfalls ganz großes Lyrik-Hauptseminar, letztens im Bundestag: Plötzlich zitierten Redner aller Parteien William Shakespeares „Sommernachtstraum“.

„Sommernachtstraum“ ist das Codewort der Haushaltsdebatte

Es ist ein Witz mit Tradition: Jedes Jahr einigen sich die Etatpolitiker der Fraktionen auf ein Codewort – das sie dann alle in ihren Redebeiträgen unterbringen müssen, in der Schlussdebatte über den Bundeshaushalt. Für einen netten Eintrag ins gegnerische Poesiealbum. Diesmal: der Titel von William Shakespeares Komödie über Zauber und Liebeswirren.

Thorsten Rudolph, SPD, nahm die Grünen ins Visier. Deren Klagen, das Zukunftsinvestitionen im Haushalt fehlten, seien ein „verwirrter Sommernachtstraum“. Dann der Konter der Grünen: Katrin Uhlig warnte, Union und SPD plünderten das Sondervermögen für Wahlgeschenke. So werde „aus ihrem 500-Milliarden-großen Sommernachtstraum im schlechtesten Fall der Albtraum zukünftiger Generationen“. Auch die CDU, bemüht um Poesie: Yannick Bury erklärte, es gebe feste Kontrollen, damit die Milliarden aus dem Sondervermögen nicht verpuffen. „Damit die Ausgaben eben nicht zum Sommernachtstraum werden, sondern tatsächlichen Mehrwert für dieses Land mit sich bringen.“

Wie viel Bundespolitik steckt im Werk von Shakespeare?

Warum also nicht mehr Shakespeare wagen? In jeder Bundestagssitzung? Schwarz und Rot nehmen Schulden auf, und zwar: „Wie es euch gefällt!“, raunzt die Opposition. „Etwas ist faul im Staate Deutschland“, findet dagegen Friedrich Merz und meint damit die Arbeitsmoral im Land. Und wer denkt nicht auch an William Shakespeare, beim täglichen Blick in die eigene Kasse, ins Privatportemonnaie: Schein oder nicht Schein. Das ist hier die Frage.