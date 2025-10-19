„Carmen“ auf der Anklagebank: So düster wirkt die Oper in der neuen Inszenierung am Staatstheater Augsburg

Am Ende der Oper klagt er sich selbst an: Der Soldat Don José hat aus Eifersucht jene Frau erschossen, die er begehrt – aber doch nicht haben kann. Carmen liegt tot in seinem Arm, und unter Abgesang einer Trauerarie trägt er jetzt die Schuld: „Sie können mich verhaften“, letzte Worte des Don José. So geschieht das Verbrechen nun auch in Augsburg, in einer neuen Inszenierung am Staatstheater. Doch in dieser „Carmen“ findet sich plötzlich das gesamte Stück auf der Anklagebank wieder: Was wird dem Opernwunderwerk von 1875, von Georges Bizet, zur Last gelegt? Das verrät eine Anklageschrift im Programmheft: Der Tatbestand Mord droht in der puren Klangschönheit der Oper unterzugehen, in einer Fülle von romantischen Ohrwürmern, Melodien der Leidenschaft. Fakt ist aber, dass Carmen ermordet wird, nur weil sie frei leben will als Frau. „Es ist der berühmteste Femizid der Operngeschichte“, sagt Regisseurin Aileen Schneider. Und weiter in der Anklage: Viel zu oft muss diese Carmen als vollblütiges Männertraum-Klischee über die Bühne tanzen, dabei das Stereotyp der Folklore bedienen, bis die Kastagnetten klappern. Carmen, die Exotin, die Wilde, ist das nicht oll?

Aileen Schneider versetzt „Carmen“ in ein gruseliges Dorf

Bevor schon das Lesen der Kritik Schnappatmung auslöst: Doch! Die Regisseurin Aileen Schneider hat ihre Indizien gründlich gesammelt. Mit ihrer Beweisführung bohrt sie in eine Wunde, die tief im Text der Oper steckt. Und dafür bürstet sie die Heldin auf Widerstand: Ihre Carmen tanzt durch eine bürgerliche Reihenhaussiedlung und sprengt die Reihe der gierenden, macht- und eifersüchtigen Männer. Eine Inszenierung mit Witz, orchestralem Glanz und dem Mut, die Erwartungen zu enttäuschen. Aber die Grundidee? Verliert sich in den schwachen Momenten leider in Dunkelheit. In szenischer Schockstarre.

Diese „Carmen“ spielt in der Kulisse eines Modellhäuschen-Dorfs. Fertigbaueigenheime in Reih und Glied, denn Männermacht und Gewalt wird hier am Modell durchgespielt – Männerwelt ist überall. Die Soldaten, die das im Text verkörpern, treten in Augsburg als Bürgerwehr auf. Diese Männer von nebenan tragen Einheitsjacken als Uniform und patrouillieren mit Schlagstock durch die Siedlung. Übertriebene Drohkulisse? Aber sobald in Akt eins die Figur der Micaela auftritt – eine Heilige, im Kontrast zur „Hexe“ Carmen – dann bedrängen sie die Männer. „Bleib doch!“, singen die Tenöre und Bässe des Chors. Sie bäumen sich vor Micaela auf, und Bizets Musik steigert sich bis zur Bedrohlichkeit. Später werden manche dieser Männer Frauen betatschen, drängen, überfallen. Und was ein Mann ist, will gelernt sein: Der Knabenchor, der sich auf die Wachablöse freut, springt in Offiziersuniformen auf die Bühne. Es wirkt wie ein Kinderspiel, wenn die Augsburger Domsingknaben hier den Krieg üben, raufen, lauern. Aber das Kommando lautet: „Schultern zurück! Brust raus!“

Carmen tritt am Staatstheater Augsburg als Brandstifterin auf

Die Pausenglocke klingelt und die Arbeiterinnen strömen aus der örtlichen Zigarettenfabrik. Auch sie in Einheitsuniform: Schürze in ausgewaschenem Blau, obenauf ein normierter Haardutt. Doch dann, Auftritt Carmen: Durch die Reihen tänzelt jetzt diese Frau, die ihren Kittel abwirft, und enthüllt, was unter der Uniform steckt, nämlich ... eine Raverin aus Berlin-Neukölln? Hautenge Klamotte in Schwarz, Plateauschuhe und scharfkantiges Pony. Denn diese Inszenierung hat Witz: Carmen macht sich bereit für ihre Bravour-Arie – und schnippt den glühenden Stummel ihrer Zigarette in einen Abfalleimer. Sie singt ihr Liebeslied, die „Habanera“. Während im Hintergrund zwei Männer panisch versuchen, den brennenden Mülleimer zu löschen. Carmen, die Brandstifterin.

Eine ausgezeichnete Carmen ist die Mezzosopranistin Natalya Boeva: Sie spielt diese sagenumrankte Rolle mit Genuss aus, singt vor allem mit Feinsinn für jedes Wort, das sie mit Gesang ausdeutet. Als Aufrührerin schleicht sie um die Frauen, denn die Männer hat sie gar nicht im Sinn. Für sie, als Frau, ist „das berauschendste Gut die Freiheit“, und so lautet ihre Botschaft an die Genossinnen.

Die Augsburger Philharmoniker zeigen sich in Bestform

Mit Feuer für jede Note wirft sich Boeva auch in die „Seguidilla“ – und schleicht sich jetzt vor das Orchester. Denn die Musiker sitzen nicht im Graben, sondern ebenerdig, dicht am Publikum. Das Orchester bildet fast eine Klangmauer, eine Trennwand zwischen den Sängern auf der Bühne und den Zuhörer. Doch den Augsburger Philharmonikern gelingt es, achtsam zu bleiben, die Balance zu finden. Becken zischen, Trompetensignale schillern, und auf den Gesang von Flöte, Klarinette, Harfe, folgen Schicksalstöne der Hörner. Alles fein abgestimmt, bis ins Pizzicato-„Pling!“. Generalmusikdirektor Domonkos Héja winkt seine Musiker zum Höhepunkt der Fiesta, denn nun betritt Escamillo die Arena. Laut Skript ist er ein Stierkämpfer, der Carmens Herz gewinnt. Hier aber: Ein Schlagersänger, der eine Karaoke-Party startet.

Der Rest der Inszenierung? Versinkt szenenweise in Düsternis. In der Nachtdunkelheit des Bühnenbilds scheinen manche Begegnungen zwischen den Figuren zu gefrieren. Wenn zwischenmenschliche Chemie entsteht, dann entzündet sie sich meistens an Boevas Carmen; und an der launigen Gangster-Clique, die sie anführt (Olena Sloia, Luise von Garnier, Pawl Rojak, Claudio Zazzaro). Auch ihr Gegenpol überzeugt: Micaela fleht ihren geliebten Don José an, vernünftig zu bleiben. Jihyun Cecilia Lee berührt mit ernstem, purem Ausdruck und einem Vibrato, das unter die Haut fährt. Schon oft hat Xavier Moreno den Don José gespielt, aber es dauert einen ganzen Akt, bis seine Tenorstimme wirklich mit voller Kraft über den Orchesterwall dringt. Shin Yeo gefällt als Escamillo mit warmem Bariton, er bringt die Rolle des flamboyanten Schlagerkönigs aber nicht vollkommen zum Funkeln.

Natalya Boeva erntet viel Applaus für ihren Auftritt als „Carmen“

Selbst als sich in den Nachtszenen die Stimmung wandelt, die Dorfbürger plötzlich zu gehörnten Monster mutieren, bewegt sich in Momenten zu wenig auf der Bühne. Und am Ende kreiseln nicht Figuren, sondern die Fertighäuschen um Carmen, die nun in den Pistolenlauf von Don José blickt.

Riesiger Applaus für Boeva, als starke Widerstandskämpferin. Zurückhaltender Applaus für das Regieteam. Doch den zweitlautesten Beifall erntet verdient das Orchester, für die pure Macht der Musik.