Wie eine Frau das CD-Archiv des Bayerischen Rundfunks vor dem Sender rettet

Das Sammeln gehört zu den Urtrieben. Hamster bunkern Getreidekörner, Eichhörnchen vergraben Nüsse, wir Menschen kleben Magnete von jedem Urlaubsort an den Kühlschrank, mieten größere Wohnungen, um mehr Platz für Bücher zu bekommen, haben Angst vor zu vielen Fenstern, weil Platz für die Kunst verloren geht. Und wehe, jemand erbt eine Sammlung. Briefmarken sind aus der Mode, für Zinnbecher begeistern sich nur noch wenige. Und wer hat den Platz, eine ganze Sammlung zu übernehmen?

Der Mitarbeiterin stinkt, wie der BR mit seiner Historie umgeht

Genau vor diesem Dilemma steht Eva Demmelhuber, ehemalige Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks. Sie sucht Platz, weil sie nicht fassen kann, was der Bayerische Rundfunk mit seinem Musikarchiv vorhatte. „Es stinkt mir, wie der BR mit seiner Historie umgeht“, sagte sie dem Münchner Merkur. Der BR will in München Platz schaffen, weil er einen Teil seines Gebäudes in der Innenstadt verkaufen will. Deshalb wollte der Sender sein CD-Archiv entsorgen, also 175.000 CDs vernichten lassen. Für den Sender kein großes Ding. Er erklärt, dass 80 Prozent des Bestands digital gesichert seien. Demmelhuber sieht das anders: „Zu den CDs gehören auch Booklets, außerdem sei die Zusammenstellung der Stücke erhaltenswert.“

Die Sammlung ist in großen Rollregalen untergebracht

Demmelhuber versucht nun, was der Sender nicht hinbekommen hat. Sie sucht Institutionen, die ein Interesse an der Sammlung haben könnten. An eine Unterbringung zu Hause ist nicht zu denken. Die CDs sind in Rollregalen sortiert, jedes ist 2,35 Meter hoch und benötigt 43 Quadratmeter Platz. Und es sind viele Regale. „Wenn ich sage, um welche Menge CDs es sich handelt, ist es meistens kurz still.“ Man wünscht ihr viel Glück. Für die Volksmusik, rund 1100 CDs, gibt es schon einen Abnehmer – das Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik des Bezirks Oberbayern.