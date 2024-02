Olli Schulz erobert mit neuem Album die Spitze

Die Charts sind diese Woche von vielen Neueinstiegen geprägt. Aber auch ein fast 20 Jahre alter Song ist mit dabei.

Sänger Olli Schulz hat es mit seinem neuen Album "Vom Rand der Zeit" an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. Diese Woche landete die Platte auf Platz eins, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

Auf Platz zwei folgt Luciano mit "Seductive", dahinter liegt makko mit seinem Werk "Lieb mich oder lass es, Pt.1+2". Auf den vierten Platz haben es Kanye West & Ty Dolla $ign mit "Vultures 1" geschafft und auf Platz fünf folgt in dieser Woche die Band Grossstadtgeflüster mit ihrem neuen Album "Das Über-Icke". Bei allen Platzierten handelt es sich um Neueinsteiger.

Die Single-Charts

Den Spitzenplatz in Deutschland bei den deutschen Single-Charts belegen in dieser Woche die Neueinsteiger FiNCH, Katja Krasavice & Luca-Dante Spadafora feat. Niklas Dee mit "One Night Stand (ONS)". Dahinter folgt - ebenfalls neu eingestiegen - Ayliva mit "Lieb mich".

Auf Platz drei landet BENNETT mit dem Techno Mix von "Vois sur ton chemin" (vorige Woche Platz 2). Auf Platz vier folgt Benson Boone mit "Beautiful Things" (3) und den fünften Platz verteidigt Natasha Bedingfield mit ihrem fast 20 Jahre alten Song "Unwritten".

(dpa)