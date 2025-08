"Lohengrin" in Bayreuth: Sphärenklang mit Christian Thielemann

An diesem Nachmittag sieht man sie wieder, zwei, drei Handvoll Personen, die Handgeschriebenes vor der Brust halten: „Karte gesucht“. Wagners „Lohengrin“ steht auf dem Spielplan, und auch wenn man kalkuliert, dass die Inszenierung mit den Bühnenbildern von Malerstar Neo Rauch und seiner Frau Rosa Loy ihr Fans haben dürfte, kann doch angenommen werden, dass es ein anderer Name ist, durch dessen Strahlkraft die Nachfrage das Angebot übersteigt: Christian Thielemann, Wagner-Dirigent von singulärem Rang.

Der führt auch gleich mit den ersten Takten vor, weshalb ihm dieser Sonderstatus zukommt. Das Vorspiel der achtfach geteilten Violinen in höchster Lage spannt Thielemann ganz ohne Drücken, ohne alles Effektwollen auf und erreicht gerade durch dieses quasi-naturhafte Geschehenlassen jenen Ätherklang, der diese Eröffnung zu einer der berühmtesten Opern-Ouvertüren überhaupt macht. Da vertraut einer ohne alle Extrazutat ganz auf Wagner. Und zudem auf ein Festspielorchester, dessen Musiker, wenn Thielemann am Pult sitzt, noch eine Handbreit weiter nach vorne an die eigene Stuhlkante zu rücken scheinen. Denn nicht nur das Sphärische gelingt überwältigend, auch das irdische Gegenbild, das rauschhafte Vorspiel zum dritten Aufzug: messerscharf die Fanfaren-Triolen, irrwitzig jagend das Tempo. Solch überwältigende Orchesterbrillanz hört man in diesem Sommer sonst nicht aus dem Graben des Festspielhauses.

Keiner weiß mit dem Klangdeckel so umzugehen wie Thielemann

Auch mit den Gegebenheiten der Klangdeckelung weiß Thielemann überragend umzugehen. Kein anderer drosselt die Orchesterdynamik so wie der 64-Jährige, Statistiken zufolge inzwischen der Dirigent mit den meisten Vorstellungen in Bayreuth. Das kommt nicht nur Sängern zugute, deren Text auf einmal verständlich wird; sondern auch dem Publikum, das sich Zusammenhänge nicht mehr angespannt unter hohem Schalldruck herausfiltern muss.

Intelligente Sänger wie Piotr Beczala nutzen den Raum, den ihnen Thielemann eröffnet, zur kantablen Rollengestaltung. Der Tenor kann in emotional aufgeladenen Momenten befreit seine Stimme entfalten und lässt in der Gralserzählung geradezu Belcantokultur aufblitzen, in Wagner-Interpretationen viel zu selten zu hören – ein mustergültiger Lohengrin, mit dem Bezcala sich auf Augenhöhe singt mit seinem Vorgänger in dieser Produktion, Klaus Florian Vogt. An solches Niveau reicht Elza van den Heever nicht ganz heran, bei ihrer Elsa von Brabant vermisst man in hoher Lage den lyrischen Schmelz, Dramatisches sticht hervor. Das gilt noch um etliche Grade mehr für Miina-Liisa Värelä als Ortrud, die tonleiteraufwärts zunehmend grelle Farben hervorbringt und Spitzen regelrecht schleudert. Olafur Sigurdarson vermag als Alberich im „Ring“ zu überzeugen, doch der Telramund im „Lohengrin“ ist ein ganz anderer Rollentypus, dem er nicht beikommt. Dynamisch exzellent: der Festspielchor.

Neo Rauchs faszinierende Wolkenbilderwelt

Die Delfter-Kachelblau-Wolkenbilderwelt (I. Aufzug), die dunkle Altmeister-Gemäldeszenerie (II. Auzug), die dazu passenden niederländisch-barocken Kostüme, die Neo Rauch und Rosa Loy für die Inszenierung entwarfen, sie haben auch sieben Jahren nach der Premiere nichts von ihrer Suggestivkraft eingebüßt. Zumal die Regie von Yuval Sharon mit ihren Gesellschafts-Implikationen – das Trafohäuschen des „Deutschen Reichs“ ist angeschlagen, Lohengrin soll es richten; Elsa, die sich mit ihrem Verzicht auf Lohengrin zugleich von patriarchalen Fesseln befreit – punktuell und plausibel Aktualitätsrelevanz beizusteuern vermag. Bei dieser Lesart, bei dieser musikalischen Realisierung vor allem: Für Bayreuths „Lohengrin“ wird die Kartennachfrage bestimmt weiter angespannt bleiben.